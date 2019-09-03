Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi'nden Kırgızistan'a yatırım çağrısı

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, büyükelçiliğin, daima yatırımcıların hizmetinde olduğunu belirterek, Kırgızistan'a yatırım çağrısında bulundu.

AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve beraberindeki iş heyetinin katılımıyla dün başlayan Kırgız Türk İş Geliştirme Platformu Toplantısı sona erdi.

Platformun ikinci günündeki toplantıya, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Sosyalist Ata Vatan Partisi Milletvekili Emil Toktoşev, Kırgızistan Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Rima Apasova, Devlet Tarım Bankası ile Devlet Tasarruf ve Kredi Bankası (RSK) kredi ve tanıtım bölümlerinin başkanları, ülkede birçok alanda yatırımı bulunan Türk ve Kırgız iş insanları katıldı.

Milletvekili Toktoşev'un moderatörlüğündeki toplantıda konuşan Büyükelçi Fırat, Türk iş adamlarına tarım, hayvancılık, madencilik, enerji ve altyapı sektöründe büyük potansiyele sahip Kırgızistan'a yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Fırat, yatırımcıların, Türkiye'de olduğu gibi Kırgızistan'da da ortaklıklar kurarken hukuk içinde hareket etmeleri gerektiğine dikkati çekerek, büyükelçiliğinin ticaret müşavirliğinden destek almaları tavsiyesinde bulundu.

"Türk iş adamları hep kazançlı çıktı"

Kırgızistan Başbakan Danışmanı Doskul Bekmurzayev da Kırgızistan'a yatırım için gelen Türk iş adamlarının hep kazançlı çıktıklarını vurguladı.

Türk yatırımcılara su zengini Kırgızistan'da hidro ve güneş enerji üretimine yoğunlaşmalarını öneren Bekmurzayev, "Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri 2025 yılına kadar ortak enerji pazarını kuracak. Birbirlerine enerji satmaya başlayacak. Bizim zaten Sovyetler Birliği döneminden kalma elektrik dağıtım hatlarımız ve tellerimiz var. Bunlar yenilenerek elektrik enerjisi bu hatlardan taşınacak. Bu da yatırımcılara yeni perspektifler açacak." dedi.

Bekmurzayev, dört mevsimin yaşandığı Kırgızistan'da turizm sektörünün yatırıma ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

"İş toplantısına 30'dan fazla şirket sahibi katıldı"

Milletvekili Toktoşev, Kırgızistan ile Türkiye arasında iş birliğinin artırılması amacıyla düzenlen Kırgız Türk İş Geliştirme Platformu'na 30'dan fazla şirket sahibinin katıldığını belirtti.

Türk yatırımcılarının Kırgızistan'a gelmesini istediklerini ifade eden Toktoşev, "Kırgızlar Türk halkını kardeş olarak görüyor. Biz, Türklere her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Toktoşev, iki gün süren toplantının sonunda gündeme gelen konuları ve ortak hedefleri içeren memorandumun imzalanacak olmasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

"Toplantı çok verimli geçti"

Milletvekili Toktoşev ile ortak memoranduma imza atan ve kendisine Kırgız geleneksel kıyafeti giydirilen milletvekili Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplantının her iki ülke iş adamları için çok verimli geçtiğini belirtti.

Şeker, toplantının organizasyonunda emeği geçen milletvekilleri Şer-Niyaz Sadık ve Emil Toktoşev'e, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat'a, Anadolu Ajansına (AA) ve Kırgız Türk İş Geliştirme Platformu Sözcüsü Muammer Akkaya'ya teşekkür etti.