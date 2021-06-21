Türkiye'nin çanta ihracatı ilk dört ayda yüzde 66,5 arttı

Türkiye'nin çanta ihracatı, Ocak-Nisan arasında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 66,5 artarak 491 milyon lirayı aştı. Avrupa Çanta Kurucusu Metin Budak "Çanta ihracatı, pandeminin zorlu şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyar TL'yi aştı. 2021'de de devam eden bu olumlu seyirle, sektörün yılı 2 milyar TL'yi aşan bir ihracatla kapatacağını öngörüyoruz" dedi.

Toptan promosyon çanta üreticisi Avrupa Çanta'nın incelediği TÜİK verilerine göre, pandemiye rağmen 2020'de önceki yıla kıyasla sadece yüzde 2,64 azalan seyahat eşyası, el çantası gibi taşıyıcı eşya ihracatının 2021'de ivme kazandığı kaydedildi. İhracatın, Ocak-Nisan dönemini kapsayan yılın 4 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66,5 artarak 491 milyon TL'yi aştığı belirtildi. Çanta ihracatının en çok yapıldığı ülkeler arasında ise 53 milyon ile ABD ilk sırada geldi. Onu İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya izledi. İnceledikleri verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Avrupa Çanta Kurucusu Metin Budak "Çanta ihracatı, pandeminin zorlu şartlarına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyar TL'yi aştı. 2021'de de devam eden bu olumlu seyirle, sektörün yılı 2 milyar TL'yi aşan bir ihracatla kapatacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

TÜKETİCİ DAVRANIŞLARININ DEĞİŞMESİ ETKİLİ OLDU

Pandeminin hem tüketicilerin hijyen alışkanlıklarını değiştirdiğine hem de çevreye olan duyarlılıklarını artırdığına değinen Metin Budak şu ifadeleri kullandı:

"Bu durum en başta doğa dostu bez çantalara olan talebe olumlu yansıdı. Kadınlara nazaran çanta kullanma alışkanlığının daha az görüldüğü erkek tüketici kitlesinin de çeşitli gerekçelerle çanta kullanımına yöneldiğini gördük. Bunların başında cepte veya elde taşınan eşyaların bulaş riski barındıran dış yüzeylerle temasını kesmek geldi. Ayrıca mekan bağımsız çalışmanın yaygınlaşması da tüm tüketici kitlelerinde evrak ve dizüstü bilgisayar çantalarının kullanımını artırdı."

HİBRİT VE UZAKTAN ÇALIŞAN ŞİRKETLERİN PROMOSYON ÇANTALARA TALEBİ ARTTI

Promosyon çantaların pandemi sürecinde pek çok şirket tarafından bir tanıtım aracı olarak görüldüğüne de dikkat çeken Metin Budak, "Hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla artık bir şirket çalışanını parkta, kafede veya bir ortak çalışma alanında çalışırken görmek mümkün. Yanlarında taşıdıkları çantalar ise yeni normalde marka bilinirliğini artırmanın etkili yollarından biri. Biz de Avrupa Çanta olarak bu süreçte promosyon çanta üretim ve satışına yoğunlaştık. Her sektörden kurumsal şirketin, promosyon ürün toptancılarının ve reklam ajanslarının toptan çanta konusunda çözüm ortağıyız. Promosyon çanta sektöründe bir farklılık ve kolaylık sağlayarak müşterilerimizin düşük adetlerde de logo baskılı çanta alabilmelerini sağladık. Bunun için çok satan sırt çantası ve laptop - evrak çantası modellerimizi anlık çanta siparişleri için depomuzda tutuyoruz" ifadelerini kullandı.