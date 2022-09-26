NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi

NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor

26.09.2022 15:48
NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin katılımıyla Baltık Denizi üzerinde hava tatbikatı düzenleniyor.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu NATO ülkelerinin katılımıyla Baltık Denizi üzerinde hava tatbikatı düzenleniyor.

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, NATO ülkeleri Macaristan, Almanya, Çekya, İtalya, Türkiye, İngiltere, Estonya, Letonya ve Litvanya ile NATO ortağı Finlandiya'nın katılımıyla 26-27 Eylül'de Baltık Denizi bölgesinde "Ramstein Alloy" adlı hava tatbikatı icra ediliyor.

Müttefik ülkelerin hava kuvvetlerinin hızlı mukabele uçuşları yaptığı tatbikatta, iletişim kesintisi, önleme, arama ve kurtarma, hava muharebesi, yakın hava desteği, havadan havaya yakıt ikmali gibi senaryolar uygulanıyor.

Bu yıl üçüncüsü yapılan tatbikata ilk kez hava ve yerde konuşlu entegre hava ve füze savunma sistemleri de dahil edildi.

Bu kapsamda İspanyol NASAMS hava savunma sistemleri Letonya'daki Lielvarde Hava Üssünün hava saldırılarına karşı savunması için hazırlanan senaryoda kullanılacak. Böylece hava ve kara entegrasyon taktik, teknik ve prosedürlerinin eğitimi yapılacak.

Tatbikatta 20'den fazla savaş uçağı ve destek hava araçları, NATO'nun erken uyarı uçakları ile ulusal komuta ve kontrol merkezleri görev yapıyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Finlandiya, Letonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:19 İran'da olaylar çığırından çıktı! Hükümet yanlıları ile protestocular karşı karşıya geldi
21:16 Kayserispor'dan Barcelona'ya gitmişti! Emre Demir umduğunu bulamadı
21:05 CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
20:43 ABD'yi kızdıracak adım! İstihbarat bilgilerini sızdıran isme Rusya vatandaşlığı verildi
20:41 Önder Karaveli sürprizi! Adanaspor yeni teknik direktörünü açıkladı
20:37 Yılan saldırısında hayatını kaybeden adamın son sözleri duygulandırdı
20:27 51 kadının hamile kalması için donör oldu! Yaptığı itiraf olay yarattı
20:13 Eski karısının mezarına giden adamın yaptıkları duyanları şaşkına çevirdi
19:41 Michy Bathsuayi ojeli fotoğrafını paylaştı! Fenerbahçeli taraftarlar yorum yağdırdı
19:36 Muhalefet neden henüz ortak aday belirlemedi? DEVA Partisi lideri Babacan merak edilen soruyu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 21:48:56. #1.11#
SON DAKİKA: NATO Baltık Denizi'nde hava tatbikatı düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement