Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini yakında tamamlayıp paylaşacaklarını bildirdi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisiyle Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisini yakında tamamlayıp paylaşacaklarını bildirdi.

Varank, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) UNITED WEBINAR'ına katıldı.

Tüm dünyayı derinden etkileyen zor zamanlardan geçildiğine işaret eden Varank, küresel ekonominin bu sene en az yüzde 3 küçülmesinın beklendiğini, uluslararası ticarette yüzde 13 ile yüzde 32 arasında; doğrudan yabancı yatırımlarda ise yüzde 30 ile yüzde 40 arasında bir daralma öngörüldüğünü söyledi.

Bu manzaranın oldukça zorlu bir döneme işaret ettiğini vurgulayan Varank, salgının yayılmasını engellemek için çoğu ülkede fabrikaların kapatıldığını, ülkelerin içine kapandığını, ekonomik güç olmakla övünen ülkelerin temel sağlık ekipmanlarının üretiminde bile sınıfta kaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin salgın boyunca

hem emsallerine hem de gelişmiş

ülkelere göre

başarılı bir

sınav verdiğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"İnşallah bundan

sonra da vermeye

devam edeceğiz.

İlk günden itibaren,

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerinde ve zamanında adımlar atıyoruz. Dinamik ve bütüncül bir kamu yönetimi yaklaşımı izliyoruz. Vatandaşımızın sağlığı kadar, ekonomik durumunu da dikkate alıyoruz. Sıkıntı çeken her kesime; işçisinden emeklisine, KOBİ'lerden girişimcilere toplumun tüm katmanlarına dokunuyoruz.

İstihdamda

süreklilik için,

kısa

çalışma ödeneği

ve nakdi destek

imkanlarını

en iyi şekilde

kullandık.

Her iki

destekten

şimdiye kadar

4 milyona yakın

vatandaşımız

yararlandı. 5 milyarın üzerinde bir meblağı emekçilerimizin hesaplarına yatırdık. Nüfusun en kırılgan kesimleri için, 3 ayrı fazda sosyal destek programları başlattık. Bu yolla 5,5 milyon haneye biner lira nakdi yardımda bulunduk."

Bu dönemde finansa erişim imkanları sunulduğunu, fabrikaların çalışmasının devamının sağlandığını anlatan Varank, bununla birlikte virüsün ekonomik etkilerini nisan ayından itibaren yoğun şekilde kendini hissettirdiğini söyledi.

Varank, alınan tedbirler nedeniyle dış ve iç talebin baskılandığına işaret ederek, "Ancak Türk sanayisi bu dönemde, hem üretim kabiliyetini ayakta tutma hem de değişikliklere hızla adapte olma becerisini fazlasıyla gösterdi. Gıdadan sağlık ekipmanlarının teminine varıncaya dek, hiçbir konuda arz sıkıntısı çekmedik." dedi.

"İç talep canlanıyor"

Temel önceliklerinin üretim cephesinde kalıcı bir toparlanmayı yakalamak olduğunu vurgulayan Varank, bunu yaparken; rekabet gücünü ve üretken yatırımları artıracak politikalara da ayrıca odaklandıklarını söyledi. Varank, "Son iki haftada, reel sektörden normalleşme yönünde olumlu sinyaller geldi. OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayıs başından itibaren artmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü çalışıyor. Tekstil üreticileri kapasitelerini arttırmaya başladılar. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sanayi, salgınla birlikte daha yoğun çalışmaya başladı. Bu ay tüketici güven endeksinde artış oldu. Yani iç talep de canlanıyor." diye konuştu.

Ekonominin tüm kesimlerinin pandemi sonrası

döneme kendini

hazırlamaya çalıştığını ifade eden Varank, "Aslında

tek başına bu bile, ekonomide

kalıcı toparlanma

için, nasıl bir

seferberlik ruhu

olduğunu

göstermesi

açısından önemli. Bakanlık olarak biz de bu potansiyeli hızla hayata geçirecek politikalara yön vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni normalin kodları

Salgında yeni

dalgayla

karşılaşmamak için

tedbirlere azami

seviyede uyulması

gerektiğini vurgulayan Varank, bununla birlikte değişen küresel

dengeleri dikkate alıp,

yeni normale

en iyi şekilde

hazırlanmak

gerektiğini söyledi.

Yeni normalin

kodlarınının;

güvenli üretim,

güvenli ticaret,

güvenli turizm

gibi tanımlamalar üzerinden


şekilleneceğine işaret eden Varank, bu noktada,

sanayide ülke ve

ürün güvenliğini

artırmak adına

kritik bir adım


atarak "COVID-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi" uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. Varank, "Bu belgeyi alanlar, pandemiye karşı dayanıklılığını

artıracak.

Ayrıca hem iç pazara hem de dış

pazara mal satarken

rakiplerine

kıyasla bir adım

önde

başlayacaklar.

İşte Türkiye,

daha dünyada

standartların

oluşmadığı

bu alanda,

öncü bir adım

attı." dedi.

Varank, YASED üyelerine de güvenli üretim belgelerini alma ve global pazarlarda bu standardın tanıtımını yapma çağrısında bulundu.

Normalleşmeye giden yolda OSB'lerde salgına karşı test çalışmalarını da yürüttükleri, binde 3 civarında pozitif vakayla karşılaştıklarını dile getiren Varank, bu sistemi yaygınlaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yatırım elçilerine Türkiye çağrısı

Mustafa Varank, yaşananlar dolayısıyla üretimde önemli değişimler yaşanacağını, yeni merkezler ortaya çıkacağını, güç dengelerinin değişeceğini belirterek, doğrudan yabancı yatırım tercihlerinin de bu süreçte önemli rol oynayacağını söyledi.

YASED üyelerine seslenen Varank, "YASED olarak sizler, tam da bu işin başındasınız.

Ana merkezlerinizin aldığı kararlar,

tedarik zincirlerinin

sadece

bugününü değil,

yarınını da

doğrudan etkiliyor.

Dolayısıyla

merkezlerinizin

doğru

yönlendirilmesi, geleceği de

düşünüp isabetli

yatırımlar yapması gerekiyor. Yatırım elçileri olarak sizler, Türkiye'nin resmini en iyi şekilde ortaya koymalısınız." diye konuştu.

Türkiye'nin yeni dönemde dünyanın sayılı bölgesel tedarik ve inovasyon merkezlerinden biri olabileceğini vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzde mutlaka değerlendirilmesi gereken bir fırsat penceresi var. Ancak bu şekilde; yatırım girişlerinde son yıllarda gözlemlediğimiz performansı tersine çevirebiliriz. Hazır küresel şirketler kendilerine yeni merkezler ararken, ülkemizin artılarını yüksek sesle muhataplarımıza anlatalım. Onları ikna edelim bakın ben, herhangi bir ülkenin yerini doldurmaktan bahsetmiyorum. Yeni bir oyuncu olarak, sunduğumuz avantajlarla piyasaya daha güçlü girmekten bahsediyorum.

Salgında,

Türkiye sanayisi

kendini ispatladı.

Acil durumlara

müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı. Şu süreçte gösterdiğimiz seferberliği, gelin sizlerin de katkısıyla normal zamanlara da yayalım."

"Yol haritamızı birlikte şekillendirelim"

Bakan Varank, uyguladıkları politikalarda

yerli ya da yabancı ayrımı da yapmadıklarını söyledi. Varank, "Üretim ve istihdama katkı sunduğunuz müddetçe, bizim için sizler de yerli ve millisiniz. Hem mevcut yatırımları artırmaya hem de yeni yatırımlar çekmeye odaklanın. Üretimin yanında, Ar-Ge merkezlerinizi de Türkiye'ye taşıyın. Yurt içindeki tedarikçilerden ve start-up'lardan daha fazla yararlanın." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı

Yatırım Ofisiyle

birlikte ülkemizin

Doğrudan

Yabancı Yatırım

Stratejisini yakında

tamamlayıp sizlerle

paylaşacağız. Yeni Ekonomi

Programı

hazırlanırken,

bu konuyu

özellikle gündeme

almıştık.

Haklılığımız

ortaya çıktı.

Zamanlaması da

yeni dönemin

ruhunu yakalamak

adına aslında

çok isabetli oldu.

Sonuç ve

etki odaklı bir

stratejiyle hızla yol almak

istiyoruz.


YASED'in

hazırladığı

rekabet analizi

çalışması, strateji

dokümanı için

bize iyi bir baz

verecek.

Yol haritamızı

gelin birlikte

şekillendirelim.

Sizlerden

beklentimiz,

ana merkezlerinize

tam saha pres

yapmanız.

Kondisyonunuzu

ve moralinizi

yüksek tutup,

oyuna en iyi şekilde

asılın. Bu zorlu dönemin

sunduğu fırsatlardan

en iyi şekilde

faydalanmak

istiyoruz.

Kabinemiz güçlü

bir vizyona ve

sağlam politika

reflekslerine sahip."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Doğrudan Yabancı Yatırım Stratejisi hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi

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