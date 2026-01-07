Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi - Son Dakika
Türkiye'nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

07.01.2026 10:24
Dün Türkiye 1 milyon 37 bin 2 MWh elektrik üretip, 1 milyon 26 bin 222 MWh tüketti.

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 37 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 222 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 379 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 33 bin 835 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 37 bin 2 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 26 bin 222 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 22,8 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 21,6 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 12 bin 690 megavatsaat elektrik ihracatı, 1910 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA

