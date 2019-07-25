Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin en büyük barajında yüzde 68'lik fiziki gerçekleşme
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Türkiye'nin en büyük barajında yüzde 68'lik fiziki gerçekleşme

1 saat önce

İnşası sona erdiğinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajında yüzde 68,4'lük fiziki gerçekleşme sağlanırken gövde yüksekliğinde 115 metreye ulaşıldı.

Türkiye'nin en büyük barajında yüzde 68'lik fiziki gerçekleşme, System.String[]
İnşası sona erdiğinde dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak olan Yusufeli Barajında yüzde 68,4'lük fiziki gerçekleşme sağlanırken gövde yüksekliğinde 115 metreye ulaşıldı.
DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın biran önce bitirilerek hizmete alınması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Yusufeli Barajı kapsamında baraj inşaatıyla birlikte alt kalem çalışmaları da kesintisiz yürütülüyor.
Barajın toplam fiziki gerçekleşmesi yüzde 68,4, baraj gövdesinde 115 metre yüksekliğe çıkılırken, 1 milyon 420 bin metreküp beton döküldü.
Santral binası ve enerji yapılarında da çalışmalar planladığı şekilde devam ediyor.
Kamulaştırma çalışmalarında ise toplamda yüzde 24, ilçe merkezinde de parsel bazında yüzde 40'lara varan kamulaştırma gerçekleştirildi.
Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajda, 10 Temmuz 2018'de başlanan gövde beton döküm işleminin işleminin 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.
Yusufeli Barajı ve HES tesisinin kurulu gücünün, 558 megavat ve yıllık enerji üretiminin de 1 milyar 888 milyon kilovatsaatt olduğu, barajın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar lira katkı sağlayacağı belirtildi.
Proje ile yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak.
Yusufeli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:00 Kaynak: AA
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