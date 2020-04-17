Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun'da dalgalanıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun'da dalgalanıyor

6 saat önce

Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun-Ankara karayolu üzerindeki 116 metrelik direkte dalgalanıyor.

Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun'da dalgalanıyor, System.String[]

Türkiye'nin en büyük bayrağı Samsun- Ankara karayolu üzerindeki 116 metrelik direkte dalgalanıyor. Bayrak, yoldan geçen insanları hem gururlandırıyor hem de yoğun ilgisini çekiyor. Bayrağı asan kişinin en büyük hayali bayrağı Cumhurbaşkanı ile göndere çekmek.

Samsun'un Kavak ilçesinde Samsun-Ankara karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanına 2011 yılında dikilen 116 metre uzunluğundaki direğe 2 bin metrekarelik dev Türk bayrağı asıldı. Paraşüt kumaşından yapılan al bayrak nazlı nazlı dalgalanıyor. 2 bin metre kare büyüklüğündeki dev Türk bayrağı, Türkiye'nin en büyük bayrağı olarak biliniyor. Ağırlığı 450 kilogram olan bayrağın özel terzisi bulunuyor. Yıprandığı durumlarda ise yaklaşık 25 bin TL'lik bir maliyetle yenileniyor. Samsun-Ankara yolu güzergahında bulunan bayrağı gören yolcular durup fotoğraf çekmeden buradan geçmiyor.

"Bir gün inşallah bu bayrağı Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı ile göndere çekmek nasip olur"

Dev Türk bayrağı ilgili bilgi veren bir akaryakıt firmasının yöneticisi Yusuf Kesler, "Bayrağımız 2011 yılında yapıldı. Direk uzunluğu 116 metre, bayrak büyüklüğü ise 2 bin metre karedir. Bayrağımız konumu itibarıyla yüksek olduğu için daha fazla esintiye maruz kalıyor. Tabii ki bayrak çok gurur verici bir simgedir. Bayrağın kendi özel terzisi var. Yıprandığında değiştiriyoruz. Her bayrak değişmesinde ortalama 25 bin TL kadar bir maliyeti oluyor. Yoldan geçen insanlar bayrağı görünce istasyonumuzu ziyaret ediyor. Bayrak ile fotoğraf çektiriyorlar. Burası Türkiye'de çok bilindik bir yer. Türkiye'nin dalgalanan en büyük Türk bayrağı burada. Çevre noktasında daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Burayı ziyaret eden insanlardan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu bizi daha da heveslendiriyor. Bayrağın bulunduğu platform içerisinde kadın ve erkek mescidi bulunuyor. Bir gün inşallah bu bayrağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile göndere çekmek nasip olur" dedi.

Dev Türk bayrağının nazlı nazlı dalgalanması drone ile havadan görüntülendi.

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü

Bayrağı gören kişilerin aklına ise Arif Nihat Asya'nın Bayrak şiirinden şu mısralar geliyor:

"Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü/ Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü/ Işık ışık, dalga dalga bayrağım/ Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım/ Sana benim gözümle bakmayanın/ Mezarını kazacağım/ Seni selamlamadan uçan kuşun/ Yuvasını bozacağım…" - SAMSUN

Türkiye, Ankara, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 10:43 Kaynak: İHA

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