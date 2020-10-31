Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı

31.10.2020 12:08
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı, System.String[]

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı. 10 bin metrekare alan üzerine 4 katlı olarak inşa edilen kütüphanede 3- 6 yaş grubu çocuklar için özel salon, 23 ayrı okuma salonu, kent kütüphanesinin yanı sıra kafeterya ve spor salonu da bulunuyor.

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından Erzurum'da inşa edilen 1 milyon kitap kapasiteli İl Halk Kütüphanesi tamamlanarak hizmete girdi. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal olan kütüphane, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait en büyük kütüphane olma özelliğini taşıyor. 1 milyon kitap kapasitesi bulunan ve içerisinde 3- 6 yaş çocukları için özel bir salonun da yer aldığı kütüphanede 23 ayrı okuma salonu kitapseverlere hizmet veriyor. Gruplar halinde çalışabilmek için sesli salonların da yer aldığı kütüphanede kitap okumaya ara vererek dinlenmek isteyenler için kafeterya ve spor salonu ile oyun alanları, atölyeler, sinema, konferans, bilgisayar salonu bulunuyor.

'BU KÜTÜPHANEDE YOK YOK'Erzurum İl Halk Kütüphanesi'ni pandemi kurallarını uygulayarak okuyuculara açtıklarını söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, 10 bin metrekarede 4 kat üzerine kurulan kütüphanenin rekor sürede inşa edildiğini belirterek, "İçerisinde 23 ayrı okuma salonu, kent kütüphanesi, atölyeler, ders anlatılan ve sesli çalışma imkanı olan sesli odalar, gazete, CD arşivi, nadir eserler dediğimiz Türkiye'de ilk baskıları ihtiva eden eserlerimiz var. Burada adeta yok yok. Tam bir sosyal alan. Salgın sebebiyle belli zamanda açıp kapatıyoruz. Hijyen şartlarına uygun olarak salonlarımızı ayarladık. Salgın şartlarına uygun hareket ediyoruz. Salgın bittiğinde 7 gün 24 saat açık bir kütüphane olacak" dedi.'BAĞIŞTA BULUNANLARIN İSİMLERİNİ DUYURACAĞIZ'

1 milyon materyal hacmine sahip kütüphanenin bu rakamı yakalamak üzere olduğunu belirten Almaz, kitap bağışını da kabul ettiklerini kaydetti. Almaz, "Evinde kütüphanesi olan okuma kitaplarını nereye bırakacağım diyen, kitaplarını bağışlamak isteyenlerin kitaplarını kabul ederiz. Erzurum çok okuyan bir kent, çok okuyan insanlarımız var. Güzel kütüphaneleri var, onlardan faydalanmak isteriz. Bu kitapları bizden sonraki nesillere bırakmak isteriz. Her türlü bağışı kabul ediyoruz. Burada komisyonlarımız var, onlar değerlendirecektir. Sizin de kütüphanede isminiz olsun isteyenlerin isimlerini belli yerlerde duyuracağız. Kitap bağışında bir sayı yok, herkes istediği kadar kitap bağışlayabilir" diye konuştu.


Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı
Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı

Türkiye, Erzurum, Turizm, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin en büyük halk kütüphanesi Erzurum'da açıldı - Son Dakika


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