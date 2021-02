Türkiye'nin en güzel şarkıları

SİBEL Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, Kanal D'nin yeni müzik ve eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler"de buluştu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken'in üstlendiği programın tanıtım filmi önceki gün yayınlandı. 1977 yapımı Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrolünü üstlendiği "Selvi Boylum Al Yazmalım" filminden esinlenen tanıtım videosu hem izleyicilerden hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük övgü aldı.

ÇEKİMLER KÖYDE YAPILDI

İstanbul'a yakın bir köyde çekilen tanıtım filminde yaklaşık 100 kişilik bir ekip çalıştı ve çekimler tüm gün sürdü. Sibel Can'ın kostümü ve güzelliğiyle herkesi kendine hayran bıraktığı tanıtımda, Hakan Altun kamyonu kullanmaya çalışırken eğlenceli anlar yaşadı. Hüsnü Şenlendirici ise kamyonun kasasında çaldığı klarneti ile tanıtıma renk kattı.

Sibel Can ve Altun sunacak

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun'un yaptığı programda, Hüsnü Şenlendirici klarnetiyle onlara eşlik edecek. Can, Altun ve Şenlendirici'nin Türkiye'nin en güzel şarkılarıyla izleyiciye unutulmaz anlar yaşatacağı "Şarkılar Bizi Söyler"in ilk bölümü 25 Şubat'ta Kanal D'de yayınlanacak.