Türkiye'nin en hızlı akan nehri Çoruh, kirlilikten kurtuldu

BAYBURT'ta, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh için kirlilik tehlikesi oluşunca proje geliştirildi. Kentte kurulan atık su arıtma tesisiyle kanalizasyon ve atık suların nehre bırakılmasının önüne geçildi.

Bayburt'ta, Mescit Dağları'ndan doğan ve Gürcistan Batum'dan Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp, yılda ise 6,3 milyar metreküp olan Çoruh Nehri'nin kirlilik tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine proje geliştirildi. Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan, 431 kilometre uzunluğundaki nehri Çoruh için Bayburt'ta atık su arıtma tesisi kuruldu. Bu sayede kanalizasyon ve atık suların nehre bırakılmasının önüne geçildi. 4 yıl önce faaliyete geçen tesisle toplam 10 milyon metreküp su arıtılarak, nehre bırakıldı. Kötü kokunun yayıldığı nehir, kirlilikten kurtarıldı.

Tesis sorumlusu Gözde Güneş, günlük 7 bin metreküp suyun arıtıldığını belirterek, arıtma çalışmaları ile suyun kirlilik derecesindeki değişikliğin gözle görülür hale geldiğini söyledi. Güneş, "Eskiden tarımsal sulama için Çoruh Nehri'ni kullananların çok fazla şikayetleri oluyordu, hem kokudan rahatsız olduklarını hem de ayaklarında yaralar çıktığını ifade ediyorlardı. Şimdi tesis ile birlikte bu şikayetler de kalmadı. Aslında burası Bayburt için büyük bir yatırım. Birkaç yıl önce kokudan dolayı kimse Çoruh Nehri'nin kenarında yürüyemiyordu" diye konuştu.

Nehir kenarında yürüyüş yapan Davut Doğan da "Eskiden nehir kenarından geçtiğimiz zaman burnumuzu kapatarak, yürümek zorunda kalırdık. Şimdi koku kalmadı, Çoruh Nehri'ne artık kanalizasyon akmadığı için mutluyuz" dedi.