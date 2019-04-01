Türkiye'nin En Temiz Şehrinden Toplanan Çöpler, Elektrik Enerjisine Dönüştürülüyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre iki yıldır üst üste Türkiye'nin en temiz şehri seçilen Kastamonu'da toplanan çöpler dahi değerlendiriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre iki yıldır üst üste Türkiye'nin en temiz şehri seçilen Kastamonu'da toplanan çöpler dahi değerlendiriliyor. Şehirden toplanan çöpler, Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisinde değerlendirilerek 7 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre son iki yıldır üst üste Türkiye'nin temiz şehri seçilen Kastamonu'da toplanan çöpler elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Günlük şehir merkezinden toplanan 50 ton çöp, tırlara aktarılarak Devrekani ilçesine bağlı Sarıyonca Köyünde kurulu Katı Atık Bertaraf Tesisine götürülüyor. Burada toplanan çöpler, 8 milyon liralık bir yatırımla kurulan Çöp Gaz Elektrik Üretim Merkezinde enerjiye dönüştürülerek yaklaşık 7 bin konutun elektrik ihtiyacı karşılanıyor.



"Günlük 250 ton çöp toplanıyor"



Katı Atık Bertaraf Tesisinde topladıkları çöp gazından elektrik ürettiklerini söyleyen Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi Sorumlusu Elektrik Teknikeri Erkan Özcan, "Çöp gazından elektrik üretiyoruz. Gülük ortalama 250 ton çöp geliyor tesisimize. Bu çöpü, çöp içerisine drenaj borusu yaparak tesise gazı çekiyoruz. Bu gazı da gaz motoruyla yakarak elektrik enerjisine çeviriyoruz. Biz, makineyi ortalama 1,1 megawatta çalıştırıyoruz. Bu sayede 7 bin konuta elektrik enerjisi üretiyoruz" dedi.



"Hem çevreyi temiz tutuyoruz hem de çöpten gazı çekerek elektrik üretiyoruz"



Kastamonu'nun bütün ilçelerinden çöp topladıklarını ifade eden Özcan, "Bunları aktarma istasyonları sayesinde tırlara yükleyerek Katı Atık Bertaraf Tesisine getiriyoruz. Tesiste de borulama vasıtasıyla çöp gazını çekip motorda yakarak elektrik enerjisini çeviriyoruz. Bu sayede çevreye faydalı bir işlemde yapıyoruz. Hem çöp gazın doğaya, ozon tabakasına üzerini çöplerle kapatıp zararını önlüyoruz hem de gazı çekerek elektrik üretiyoruz. Ayrıca çevreye yayılan kokuyu da bu sayede önlemiş oluyoruz. Motorun yaktığı gaz da zararsız bir şekilde doğaya salınıyor" diye konuştu.



"Türkiye'nin en temiz şehrinden toplanan çöpler, elektrik enerjisine dönüştürülüyor"



Kastamonu'nun temizlikte Türkiye'de adı geçen en önemli illerinden birisi olduğunu vurgulayan Kastamonu Belediye Başkan Tahsin Babaş, "Kastamonu'nun temizliği her yönüyle mükemmel bir şekilde yapılıyor. Özellikle TÜİK verilerine göre iki yıl boyunca en temiz şehir ilan ediliyor. Bu verileme içerisinde hava kirliliği bulunuyor, gürültü oranı var birde çevre temizliği var. Biz, bunların üçünden ortalama bir endeks çıkartıp burada da Türkiye'de üst üste iki yıldır temizlik şampiyonu oluyoruz. Bu nedenle Kastamonu, gerçekten temiz bir şehirdir. Tabii ki bu kadar çok çöpü toplayarak bunları değerlendirmekte gerekiyor. Bu bakımdan geri dönüş konusunda da bizler çok iyiyiz. Sıfır Atık Projesinde de iyiyiz. Her bakımdan temizlikte lider bir şehirdir Kastamonu" şeklinde konuştu.



"Çöpten ürettiğimiz elektrikle 7 bin konutun ihtiyacını karşılıyoruz"



Çöpten ürettikleri elektrik sayesinde 7 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladıklarına işaret eden Başkan Babaş, "Bu kadar çöpü topluyoruz ama mevcut Katı Atık Bertaraf Tesisimizde de çöp gazından yani metan gazından da elektrik enerjisi üretiyoruz. Bugün ürettiğimiz elektrik enerjisiyle de en az 7 bin konutun elektrik enerjisini karşılıyoruz. Bunu da 13,3 cent'e satarak ciddi manada Mahalli İdareler Birliği Merkezimize gelir elde ediyoruz. Bu gelirle de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sadece bunun içerisinde enerji ile ilgili birimlerin yanında diğer çevresel etkenleri de minimize etmiş durumdayız. Bu yüzden çevre kirliliğini ciddi manada önledik" ifadelerini kullandı.



"9,5 milyon liralık ödenekle eski vahşi depolama yapılan çöplüğü ortadan kaldıracağız"



Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yatırım programına da alınan proje sayesinde eski vahşi depolama yapılan alandaki çöplerin kaldırılacağını ifade eden Başkan Babaş, şöyle konuştu: "Oluşturduğumuz yeni bir tesiste de bugün Avrupa Birliğine yeni bir proje yaptık. Bu projemiz kabul gördü ve Resmi Gazetede yayınlandı. Kuzeykent Mahallesinde bulunan mevcut vahşi depolama çöplüğümüz vardı. Kuzeykent halkı bu çöplükten çok muzdaripti. Kokudan duramadıklarını ve hayvanların buralara geldiklerini söylüyorlardı. Bunu da gündemimize bizler aldık ve mevcut çöplüğü ıslahı için yeni bir proje Avrupa Birliğinden programa girdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın programına baktığımız zamanda burada 9,5 milyon TL ile 2019 programında bunun yapılacağını öncelikle öğrenmiş bulunuyoruz. Bizde hızlıca projelerimizi bitirdik ve kısa zamanda da bu eski vahşi depolama yapılan çöplüğü yani Kuzeykent Mahallesine ve civarına koku yayan bu çöplüğün ıslah çalışmalarına da başlıyoruz. Bu yüzden bizler, temizlikte çok iyiyiz, temizlik için topladığımız çöpten ciddi manada 7 bin konutun elektrik ihtiyacını da karşılıyoruz. Ayrıca eski mevcut vahşi depolama yapılan çöplüğümüzü de ıslah ediyoruz. Bunlar hep bir planlamanın, bir programlamanın birde çalışmanın ürünüdür"



Öte yandan tesise gelen çöp tırları, kantara alınarak toplanan çöplerin ağırlığı ölçülüyor. Ayrıca tırlar, çöpleri boşalttıktan sonra hijyen açısından da kapsamlı olarak temizlikten geçiriliyor. - KASTAMONU

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