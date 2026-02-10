Türkiye'nin Enerji Stratejisi Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye'nin Enerji Stratejisi Güçleniyor

10.02.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEİK Enerji İş Konseyi Başkanı Cengiz, Türkiye'nin enerji alanındaki uluslararası rolünü güçlendirecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Enerji İş Konseyi Başkanı Sarper Cengiz, enerjide uluslararası ölçekte önemli aktör olan Türkiye'nin konumunun iş konseyine ciddi sorumluluk yüklediğine dikkati çekerek, "Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü yapısı bize, en doğru temsili yapma görevini veriyor. Yeni dönemde ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

DEİK Enerji İş Konseyi başkanlığına seçilen Cengiz, AA muhabirinin Türkiye'nin enerji vizyonunda DEİK'in rolü ve önceliklerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Cengiz, Türkiye için "stratejik" bir alan olan enerjinin yalnızca üretimle sınırlı olmadığını, işbirlikleri, tedarik güzergahları ve sürdürülebilirlik boyutlarıyla çok daha geniş bir kapsamı olduğunu söyledi.

Enerji vizyonunun arz güvenliğini güçlendiren, maliyetleri aşağı çeken ve dönüşümü merkeze alan bir yapı üzerine kurulduğunu aktaran Cengiz, "Bu da yerli üretim, yenilenebilir kaynaklar, esnek şebekeler, güçlü uluslararası işbirlikleriyle mümkün." diye konuştu.

Cengiz, 2026'nın yatırımların sahada somut sonuçlara dönüştüğü bir yıl olacağını vurgulayarak, "Yeni üretim kapasiteleri devreye giriyor. Özellikle güneş ve rüzgarda ölçek büyüyor. Aynı zamanda şebeke yatırımları, depolama ve finansman modelleriyle sistem daha dengeli hale geliyor. Kısacası 2026 hazırlık döneminden uygulama ve sonuç alma dönemine geçiş yılı olacak." ifadesini kullandı.

Enerji konusunun artık yalnızca kaynak başlığıyla değil, güvenilirlik ekseninde ele alındığını anlatan Cengiz, "Türk Yolu yaklaşımı, Türkiye'yi yalnızca enerji taşıyan bir ülke olmaktan çıkarıp, enerji işbirliklerini kurgulayan, yöneten, çeşitlendiren bir merkez haline getiriyor. Bu da hem riskleri azaltıyor hem de Türkiye'yi bölgesel denklemlerde vazgeçilmez bir aktör konumuna taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, son dönemde imzalanan uluslararası anlaşmalarla küresel enerji sahnesinde Türkiye'nin konumunda yaşanan dönüşüme işaret ederek, "Uluslararası enerji anlaşmaları, Türkiye'nin enerji alanında artık sadece yatırım çeken değil, yatırım ve proje üreten bir ülke olduğunu gösteriyor. Türk enerji şirketleri için EPC, ortak yatırım, üçüncü ülkelerde proje geliştirme gibi çok geniş fırsat alanları açıyor." dedi.

"Türkiye'nin enerjide doğru temsili için çalışıyoruz"

DEİK'in temel amacının "ticari diplomasi" olduğunu aktaran Cengiz, kurulun Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerinin doğru şekilde kurgulanmasından sorumlu olduğunu dile getirdi.

Cengiz, DEİK'in birçok ülkede karar vericiler ve önemli misyon temsilcileriyle temas kurulmasını, böylece bürokratik süreçlerin ötesinde, işlerin daha hızlı ve verimli ilerlemesinde, pratik çözümlere ulaşılmasında bir "arabulucu" görevi üstlendiğinin altını çizerek, "DEİK'in, ülkenin ticari alanda büyümesi ve tanınırlığı açısından, ülkemizin uluslararası arenadaki bilinirliği açısından çok önemli katkı sağladığına dünyanın birçok ülkesinde şahit oldum." ifadesini kullandı.

Enerjide uluslararası ölçekte önemli aktör olan Türkiye'nin bu konumunun iş konseyine ciddi bir sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Cengiz, "Türkiye'nin uluslararası arenadaki güçlü yapısı bize, en doğru temsili yapma görevini veriyor. Yeni dönemde ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz." dedi.

Cengiz, Türkiye'nin güneş ve rüzgar başta olmak üzere yenilenebilir enerji açısından güçlü coğrafi avantaja sahip olduğunu belirterek, "Bunu en doğru şekilde, yeni dünyaya adapte olarak değerlendirmeye çalışıyoruz. Enerji Bakanlığının bu noktada çok ciddi gayretleri var. Yatırımcıya, tabiri caizse, terzi usulü destek vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Yeni döneme ilişkin beklentilerini de paylaşan Cengiz, "Bakanlığın belirlediği politika ve bizim işbirliğimizle iş insanlarının elini taşın altına koyacağına, ülkenin enerji altyapısının ve enerji sürdürülebilirliğinin kuvvetlenmesinde ciddi katkı sağlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türk şirketleri uluslararası projelerde hız ve esneklikle öne çıkıyor

Cengiz, Türk enerji şirketlerinin enerji dönüşümüyle ortaya çıkan yeni alanlardaki konumuna da değinerek, şöyle devam etti:

"Türk şirketleri klasik üretim ve altyapı alanlarında ciddi tecrübeye sahip. Bu da yeni alanlara geçişte önemli avantaj sağlıyor. Depolama, akıllı şebekeler ve dijital çözümlerde hızlı adaptasyon görüyoruz. Hidrojende ise pilot projeler ve sanayi entegrasyonu öne çıkıyor."

Zorlu coğrafyalarda iş yapma tecrübesine sahip Türk enerji şirketlerinin rekabet avantajına da dikkati çeken Cengiz, "Türk şirketleri hız, esneklik ve saha yönetimi kabiliyetiyle öne çıkıyor. Bu kapasite, özellikle Orta Doğu ve Körfez, Kuzey Afrika, Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da somut karşılık buluyor." bilgisini paylaştı.

Cengiz, iş konseyinin gelecek dönem önceliklerine ilişkin, "DEİK Enerji İş Konseyi yenilenebilir ve depolamayı birlikte ele alan projelere, şebeke modernizasyonuna ve üçüncü ülkelerde ortak yatırım modellerine odaklanmayı hedefliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Enerji Stratejisi Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alexandro Bernabei’nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu Alexandro Bernabei'nin 25 Metreden Attığı Gol Sosyal Medyada Gündem Oldu
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat 10 gün evinde sakladı, müzeye getirince kent ayağa kalktı! Surat ifadesi ve tavırlarına dikkat
Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman’a uçmak Londra’ya uçmaktan daha pahalı Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen: Batman'a uçmak Londra'ya uçmaktan daha pahalı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Yağmur çamur dinlemiyorlar 14 Şubat’taki heyacan için sırada bekliyorlar Yağmur çamur dinlemiyorlar! 14 Şubat'taki heyacan için sırada bekliyorlar

11:38
İrfan Can Kahveci’ye büyük şok Fener’den gittiğinden beri yüzü gülmedi
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi
11:36
Akaryakıta okkalı zam geliyor İşte yeni fiyatlar
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar
11:33
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
Kante ilk maçında gördüklerine inanamadı: En iyi şekilde karşılık veririm
11:19
Taner Çağlı tahliye edildi Mehmet Akif Ersoy’la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...
10:59
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'teki koşullar vatandaşı isyan ettirdi
10:26
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Dünya her şeyi anlatmasını beklerken, o tek bir cümle sarf etmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 11:52:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Enerji Stratejisi Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.