Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Türkiye, komşu ülkelerle ticarette önemli avantaj sağlıyor"
Son Dakika Güncel Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: 'Türkiye, komşu ülkelerle ticarette önemli avantaj sağlıyor' - Son Dakika

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay: "Türkiye, komşu ülkelerle ticarette önemli avantaj sağlıyor"

6 saat önce

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye'nin coğrafi konumuyla komşu ülkelerin tamamı ile yapılan ticarette önemli avantaj sağladığını söyledi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Karaçay:

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye'nin coğrafi konumuyla komşu ülkelerin tamamı ile yapılan ticarette önemli avantaj sağladığını söyledi.

Irak'ın Erbil kentindeki bir otelde Limakport İskenderun Limanı tanıtım etkinliğine katılan Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), ticarette Türkiye'den Irak'a açılan tek kapı olduğunu dile getirdi.

Karaçay, Irak ile ikili ticari ilişkilerin önemine değinerek "Türkiye olarak gerek bölgeyle (IKBY) gerekse Irak'ın geneli ile ticari ilişkilerimizi güçlendirmek ve çeşitlendirmek arzusundayız." dedi.

Ticaret hacminin artırılmasının en önemli unsurlarından birinin lojistik imkanlarının yükseltilmesi olduğunu belirten Karaçay, bunun ticarette hem güçlü ve çeşitli olunmasını hem de daha hızlı sonuç alınması bağlamında avantaj sağlayabileceğini kaydetti.

Başkonsolos Karaçay, Türkiye'nin ticaret alanında önemli bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla komşu ülkelerin tamamıyla yapılan ticarette önemli avantaj sağlıyor." diye konuştu.

Bağdat ve Basra'da ofis açılacak

Limakport İskenderun Genel Müdürü Gündüz Arısoy, Limakport İskenderun'un IKBY'ye en yakın limanı olduğunu söyledi.

Bugünkü programda, IKBY'deki iş adamlarına limanın lojistik anlamda önemli bir maliyet avantajı yaratma imkanını anlattıklarını dile getiren Arısoy, "Burada (IKBY) ithalat yapan tüccarların lojistik maliyetinde ciddi miktarda düşüşler sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arısoy, Erbil'de irtibat ofisi açtıklarını dile getirerek Irak'ın başkenti Bağdat ve Basra vilayetinde de yakında ofis açacaklarını ifade etti.

Karaçay, Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:34 Kaynak: AA
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