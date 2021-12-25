Üye Girişi
Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı - Son Dakika

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

25.12.2021 17:11
Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

Türkiye’nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY, geçtiğimiz günlerde İstanbul, Yenikapı’da gerçekleşti.

Türkiye'nin ilk elektromobilite fuarı e-drive TURKEY, geçtiğimiz günlerde İstanbul, Yenikapı'da gerçekleşti.

Fuarda, elektrikli ve hibrit araç üreticileri, distribütörleri, şarj operatörleri, ekipman üreticileri, otonom sürüş ve araçlar arası iletişim sistemleri geliştiricileri bir araya gelirken, scooter ve bisiklet deneyim alanı ile otomobil deneyim alanı, ziyaretçilerin araçları aynı zamanda test edebilmesine de imkan tanıdı.

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

Etkinlikte elektromobilite alanında faaliyet gösteren firmalar en yeni ürün, hizmet ve teknolojilerini sergilerken, doğaya saygılı elektrikli araçlar dünyasını tüm yönüyle günümüze taşıyan fuarda, e-drive TURKEY temasına uygun olarak basılı yaka kartı, katalog veya davetiye kullanımına yer verilmeyerek kağıt kullanımı sıfıra indirildi.

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

Konferans programı geleceğe ışık tuttu

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlene 9 panel oturumunda toplam 45 panelistin yer aldığı konferans bölümü de, projenin önemli bir parçası olarak dikkat çekti. Mikromobiliteden, ileri araç teknolojilerinde yerli işbirliği fırsatları ve yeni dönem araç teknoloji trendlerine, e-mobilite ve yenilenebilir enerjiden Türkiye'de şarj altyapısı, sistemleri ve istasyon ağına kadar geniş bir perspektiften e-mobilite sektörüne bakan konferans programı, dinleyicilerinin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

4 günde 2 bin 730 kişi fuarı ziyaret etti

Fuarı, 4 gün boyunca 2 bin 730 kişi ziyaret etti. Pandemi şartları altında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Fuar Direktörü Burcu Uca "Fuarımıza katılan tüm ziyaretçilerimize, sektör temsilcilerine, kanaat önderlerine, bizlere destek veren ana sponsorumuz B-Charge'a ve katılım gösteren tüm markalara yürekten teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok daha geniş bir kitleye ulaşmasına kesin gözüyle bakılan, sürdürebilir ve ileri araç teknolojilerinde Türkiye'nin marka projesi haline gelmesi beklenen e-drive TURKEY 2022 için şimdiden çalışmalarımız başladı." açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı

YORUMLAR
500

Yenikapı, İstanbul, Türkiye, Turkey, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı - Son Dakika


Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtıklarında gördükleriyle dona kaldı: Bunu beklemiyorduk         
17:12
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı Bu kaza fizik kurallarını sorgulatır! Kayalıklara takılarak askıda kaldı         
13:09
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06

Son Dakika Haberleri
16:52 Bursa'da korkunç ölüm! Yarısını köpeklerin parçaladığı ceset bulundu
16:50 Galatasaray'da bir ilki yaşadı, taraftar sinirden deliye döndü! Tepkiler çığ gibi büyüyor
16:29 Burnu cinsel organa benzeyen adam, sosyal medyada gündeme oturdu
16:22 Kedi beslemeye gelmişlerdi! Ormanlık alanda yanmış kadın cesedi buldular
16:17 İşte Matrix 4'ün Keanu Reeves'e kazandırdığı miktar!
16:16 Bu nasıl bir soğukkanlılık? İstanbul'da öldürdüğü kişinin cesedini Bursa'ya kadar ön koltukta taşıdı
15:45 Cansız bedenleri birbirlerine sarılmış halde bulundu! Üç kardeş yanarak ölmüştü
15:39 Nefes kesen maç Kasımpaşa'nın! Altay'ın Süper Lig'deki geleceği karanlık
15:38 Son Dakika: NASA, zamanda yolculuk yapacak James Webb Teleskobu'nu uzaya fırlattı!
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük Asiye'ye saldıran pitbullar için isyan etti: Bunlar, parası bol olanların köpekleri
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 17:18:31. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Elektromobilite Fuarı ilgiyle karşılandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement