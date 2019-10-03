Türkiye'nin ilk sermaye piyasası yazılım etkinliği için geri sayım başladı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon olan (yazılım etkinliği) "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu"na başvuru için geri sayım başladı.



TSPB açıklamasına göre, sermaye piyasası kurum ve ürünleri hakkında farkındalık oluşturmak, yazılım sektörünün bu alana yönelmesini sağlamak amacıyla çok sayıda paydaşın desteği ile Türkiye'de sermaye piyasasında düzenlenecek ilk hackathon olan "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu", 25-27 Ekim'de Workinton, Levent 199'da gerçekleştirilecek.



Başvurular 10 Ekim'de sona eriyor

İsmi, içeriği ve ödülleri ile tamamen odak noktasının "sermaye piyasası" olduğu Serathon-in'e başvurular, 10 Ekim'de sona eriyor.



Daha önce sermaye piyasalarıyla tanışmayan yazılım profesyonellerini, FinTech şirketlerini ve yatırımlarını sermaye piyasasına yönlendirme amacıyla düzenlenen Serathon-inde, yeni teknolojilerle sermaye piyasalarının geleceğini şekillendirmeye katkı sağlanması da hedefleniyor.



Borsa İstanbul A.Ş'nin proje ortağı olduğu Serathon-in etkinliğinin destekçileri arasında, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, A1 Capital, Beycon, Burger King, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Habitat Derneği, iDealData, IEEE Türkiye Öğrenci Kolları, İnfina Yazılım, investing.com, Matriks, Optimus Yazılım, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Sevent, Shift Delete, Tradesoft, Workinton ve Anadolu Ajansı yer alıyor.



Katılımcıların proje geliştirirken kullanacakları teknolojinin türü tamamen serbest

Serathon-in kapsamında takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Yarışma kapsamında Borsa İstanbul A.Ş., Devexperts, Foreks, İnfina Yazılım, Takasbank, Matriks, MKK, Öneriver ve Tradesoft gibi kurumların katkılarıyla, takımların sermaye piyasasında yaşanan sorunların çözümünde yararlanabilecekleri Veri ve API seti envanteri de oluşturuldu. Serathon-in, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar, katılımcıların hayal gücünü sınırlandırmadan, istedikleri alanda istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuyor.



Açıklamaya göre, yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımı kazanacak. Ayrıca, dereceye giren takımlar, Serathon-in'de mekan ve danışmanlık alanında çözüm ortağı olan Workinton tarafından 6 ay ile 1 ay arasında değişecek süreyle co-working (ortak çalışma alanı) hediyesinin de sahibi olacak. Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin hayat bulması amacıyla, ilerleyen dönemde "Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi" kurulacak. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projeleri kuluçka merkezi ile daha ileri aşamaya taşınabilecek.



Serathon-in'e başvurmak isteyenlerin, "www.serathonin.org.tr" sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Sermaye piyasasına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için ise herhangi bir ücret ödenmiyor.