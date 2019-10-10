Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi yerel yönetim yapısı oluşturulacak
Son Dakika Güncel Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi yerel yönetim yapısı oluşturulacak

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi yerel yönetim yapısı oluşturulacak

1 saat önce

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi bir yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi yerel yönetim yapısı oluşturulacak, System.String[]

Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili bölgesinde bulunan Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı için resmi bir yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı.


Artvin Valisi Yılmaz Doruk başkanlığında Hopa Kaymakamlığında yapılan toplantıya Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Doğa Komitesi Yönetim Kurulu Fahrettin Ulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü, Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü, Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Artvin Çoruh Üniversitesi, DOKA temsilcileri ile Macahel Biyosfer Rezerv Alanı Koruma Birliği Derneği üyeleri katıldı.


Vali Doruk, Biyosfer rezervlerinin Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) İnsan ve Biyosfer Programı (MAB) kapsamında biyolojik çeşitlilik açısından küresel öneme haiz olan ekosistemlere sahip alanlar olduğunu söyledi.


Borçka ilçesi Camili Bölgesinin 29 Haziran 2005 tarihinde Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olarak ilan edildiğini dile getiren Vali Doruk, Dünya Biyosfer Rezerv ağında 2019 yılı itibariyle 124 ülkeden 701 biyosfer rezervi bulunduğunu kaydetti.


UNESCO 30. MAB Uluslararası Eşgüdüm Konsey kararı uyarınca Camili Biyosfer Rezerv Alanının resmi bir yönetim yapısının tesis edilmesi konusunun resmi makamlarına iletildiği ifade edildi. Bu kapsamında yapılan toplantıda Camili Biyosfer Rezerv Alanı için resmi yerel yönetim yapısı oluşturulması kararlaştırıldı. - ARTVİN

Türkiye, Artvin, Borçka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 06:29 Kaynak: İHA
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