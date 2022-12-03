Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti, az kaldı inşallah - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti, az kaldı inşallah

03.12.2022 15:26

Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, geçtiğimiz günlerde hangardan ilk kez çıkış yaptı. T3 Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar uçak hakkında yeni bir paylaşım yaparak, "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" dedi.

Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinden Baykar Teknoloji, birkaç aydır üzerine çalıştığı Milli insansız hava aracı Kızılelma için önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz günlerde ilk defa hangardan çıkan uçak için Baykar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın teker kesme testini başarıyla tamamladığını duyurdu.

Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı paylaştı: Teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti, az kaldı inşallah

SELÇUK BAYRAKTAR GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından Kızılelma'ya dair bir video yayınladı. Görüntülerde KIZILELMA'nın tekerlerini pistten keserek havalandığı görülüyor. Selçuk Bayraktar paylaşımında, "Zor tutuyoruz. Bayraktar KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah" dedi.

Selçuk Bayraktar KIZILELMA'yı paylaştı: Teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti, az kaldı inşallah

DENİZAŞIRI GÖREVLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK

Öte yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol alacak.

KIZILELMA'NIN ÖZELLİKLERİ

Kızılelma birçok özelliği ile de dikkat çekiyor. Uçağın özellikleri arasında, 1500 kilogram faydalı yük kapasitesi, gelişmiş özellikler, otomatik iniş ve kalkış, düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti, görüş hattı ve görüş hattı ötesi haberleşme, AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık yer alıyor.

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SON DAKİKA: Selçuk Bayraktar'dan KIZILELMA paylaşımı: Teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti, az kaldı inşallah - Son Dakika
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