Türkiye'nin Kayakla Atlama Sporcusu Olimpiyatlara Hazır - Son Dakika
Türkiye'nin Kayakla Atlama Sporcusu Olimpiyatlara Hazır

28.01.2026 13:19
Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir, 2026 Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ITALYA'nın Milano kentinde 6-22 Şubat tarihleri arasında, yapılacak 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek olan Aras Elektrik Spor Kulübü sporcuları Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir zor bir sürecin ardından dünyada ilk 50 sporcu arasına girerek kota aldıklarını söyledi. İpçioğlu, "2022'den 2026'ya kadar olan vermiş olduğumuz bütün emeklerin karşılığını inşallah alacağız" dedi.

Kış Olimpiyat Oyunları'nda kayakla atlama branşında Türkiye'yi temsil edecek Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir için Aras EDAŞ Genel Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, kulüp olarak kayak sporuna büyük önem verdiklerini söyledi. Akbaş, "İki olimpiyat sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu ve Muhammed Ali Bedir'i, Kış Olimpiyatları'na uğurlayacağız. Kulübümüz kayak sporuna ciddi destekler veriyor. Şu anda 60'ın üzerinde sporcumuz bulunuyor. Bu iki sporcumuzun dışında üç milli sporcumuz daha var. İnşallah milli takıma sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

FATİH ARDA İPÇİOĞLU: TEK ODAKLANDIĞIMIZ KONU PERFORMANSIMIZ

Kayakla atlama branşında ilk olimpiyat heyecanını 2018'de yaşadığını belirten Fatih Arda İpçioğlu, "Çok zorlu bir süreçti. Çünkü önümüzde herhangi bir örnek yoktu. Kendimiz iz açarak bu yolda ilerledik. 2026 olimpiyatlarında da ülkemizi, Türk bayrağını 2 kişi temsil edeceğiz. Bu gerçekten kolay olmadı. Kayakla atlama çok profesyonel bir spor. Çok fazla detayı olan bir spor. Emeklerimizin karşılığını aldığımız için mutluyuz. Şu tamamen yarışmalara odaklandık. Olimpiyatlardan birkaç gün önce Slovenya'ya gidip antrenman yapacağız. Son antrenmanları da tamamladıktan sonra olimpiyatlara geçeceğiz. Orada bizi 3 yarışma bekliyor. İlki normal tepe bireysel yarışma, ikincisi geniş tepe bireysel yarışma, üçüncüsü de süper takım yarışması.

Süper takım yarışması tarihte ilk defa olacak. Muhammet Ali Bedir'in de kota almasıyla beraber takım yarışmasına girmeye hak kazandık. Olimpiyatlarda her an her şey olabilir. Son olarak hiç bilmediğimiz Kanada takımı üçüncü oldu ve madalya kazandı. Bizim tek odaklandığımız konu performansımız. 2022'den 2026'ya kadar olan vermiş olduğumuz bütün emeklerin karşılığını inşallah alacağız. Biz elimizden geleni yaptık. Olimpiyatlara kendi kotamızla gidiyoruz. Bu da çok önemli. Son 2 yılda dünyanın ilk 50 sporcusu arasına girmeniz lazım kayakla atlamada. Biz sürekli en üst düzey yarışmalara katıldık" diye konuştu.

'BİZDEN SONRAKİ NESİLLER ÜLKEMİZİ BİZDEN DAHA İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEKTİR'

Olimpiyatlardan sonra tek isteklerinin alt yapının güçlenmesi olduğunu ifade eden İpçioğlu, "Kayakla atlamanın başarı sağlayabileceğini hem ulusal hem de uluslararası alanda gösterdik. Bizden sonraki nesiller, ülkemizi bizden daha iyi şekilde temsil edecektir. Buna inanıyoruz" dedi.

MUHAMMED ALİ BEDİR: BİR GÖREVİMİZ KALDI

2022 Kış Olimpiyatlarını sadece bir kişiyle kaçırdığı için çok üzüldüğünü belirten Muhammed Ali Bedir, "4 yıl boyunca çok odaklanarak özelikle süper takım yarışının olimpiyatlara dahil olmasından sonra daha çok çalışmaya başladık. Şükürler olsun dünyanın ilk 50 sporcusu arasındayız. İkimiz de kota aldık, olimpiyatlara gidiyoruz. Bir şeyler başardığımızı düşünüyorum. Sadece bir görevimiz kaldı, olimpiyatlarda en iyi dereceyi elde etmek. Ülkemizi şehrimizi kulübümüzü gururlandırmak" dedi.

