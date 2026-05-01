Onlarca kişi köprüyü kapatıp eylem yapmak istedi, polisin müdahalesi sert oldu

01.05.2026 11:20
1 Mayıs nedeniyle İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafiği kapatarak eylem yapmak isteyen yaklaşık 40 kişilik gruba polis müdahale etti. Gruptakiler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olay sırasında köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

TRAFİĞİ KAPATMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 kişilik grup köprünün Avrupa Yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Durumun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, eylem girişiminde bulunan gruba müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay sırasında köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde normale döndü.

Kaynak: DHA

Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo’dan Merih’e yanıt geldi Eski dostlar düşman oldu: Ronaldo'dan Merih'e yanıt geldi
En Nesyri Arabistan’ı sallıyor En Nesyri Arabistan'ı sallıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Ukrayna, Rusya’daki dev petrol rafinerisini İHA’larla vurdu Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu
Güle güle Icardi Yerine gelenler bile belli Güle güle Icardi! Yerine gelenler bile belli
Ataşehir’de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçiminde ortalık karıştı
İsviçre değil Türkiye Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu İsviçre değil Türkiye! Uyanık besici çoban masrafından böyle kurtuldu
İzmir’de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı İzmir'de bir kişinin burun ameliyatı sonrası ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı

11:26
Mecidiyeköy’de tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA’yla müdahale
Mecidiyeköy'de tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA'yla müdahale
11:04
İsrail’in alıkoyduğu Sumud Filosu’ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit adasına bırakıldı
11:03
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı İlaç, istismar, mobbing...
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...
10:52
İran’dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
İran'dan dikkat çeken hamle: Yerin altına gömülü füzeleri çıkarıyorlar
10:47
Pazarda kilosu 50 TL’ye satılıyor Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
10:45
Fener taraftarını kahreden görüntü Ağlaya ağlaya gitti
Fener taraftarını kahreden görüntü! Ağlaya ağlaya gitti
10:32
’Sevdiğim Sensin’ dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
'Sevdiğim Sensin' dizisine damga vuran sahne: Evlenmeden olmaz
10:06
1 Mayıs gergin başladı Çok sayıda gözaltı var
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
09:45
Dünya Kupası öncesi deprem Futbolseverler resmen şokta
Dünya Kupası öncesi deprem! Futbolseverler resmen şokta
06:59
Infantino’dan skandal hareket Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
Infantino'dan skandal hareket! Filistin Futbol Federasyonu Başkanı sahneyi terk etti
