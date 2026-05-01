Onlarca kişi köprüyü kapatıp eylem yapmak istedi, polisin müdahalesi sert oldu

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde eylem yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki kişiler gözaltına alındı.

TRAFİĞİ KAPATMAK İSTEDİLER

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 40 kişilik grup köprünün Avrupa Yakası istikametinde trafiği kapatarak eylem yapmak istedi. Durumun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri hızla harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekipleri, eylem girişiminde bulunan gruba müdahale ederek şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Olay sırasında köprünün Avrupa istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Ekiplerin müdahalesinin ardından trafik akışı kontrollü şekilde normale döndü.