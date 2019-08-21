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Türkiye'nin kispetleri Samsun'dan

1 saat önce

Türkiye'nin kispetleri Samsun'dan Yağlı güreşlerin vazgeçilmezi kispetler Samsun'da üretiliyor, Türkiye'ye satılıyorSAMSUN - Samsun'da üretilen kispetler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'nin kispetleri Samsun'dan
Yağlı güreşlerin vazgeçilmezi kispetler Samsun'da üretiliyor, Türkiye'ye satılıyor
SAMSUN - Samsun'da üretilen kispetler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.
Yağlı güreşlerde pehlivanların giydiği işlenmiş deriden yapılan kispet, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde Özgür Öztürk Korkmaz tarafından el emeğiyle üretilerek bütün Türkiye'ye pazarlanıyor. Dana derisinden üretilen kispetlerin yapımı ortalama 7 saat sürüyor.
12 seneyi aşkın süredir kispet ürettiğini belirten Avrupa ve Türkiye şampiyonu güreşçi Özgür Öztürk Korkmaz, "25 senedir güreşle uğraşıyorum. Güreş camiasının içinde olduğum için bir kispet ustası ile tanıştım. Yaklaşık 12 seneyi aşkın süredir kispet üretiyorum. Yaptığım kispetlere oldukça talep fazla. Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyoruz. Bu meslekte çırak yetiştirmeye çalıştım. Gençler daha çok bu tür el becerisi olan şeylerin üstüne düşmüyorlar. Kispet işi de açıkçası zor bir iş olduğu için biraz çırakların üstüne düşmek gerekiyor. Gençler de bu tür zor işlere gelemiyorlar" dedi.
Kispet fiyatları bedene göre 400 TL ile 1300 TL arasında satılıyor.
Öztürk Korkmaz, Tekkeköy, Türkiye, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:04 Kaynak: İHA
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