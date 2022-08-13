Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta - Son Dakika
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Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta

13.08.2022 11:45
Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta

TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı.

TÜRKİYE'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını karşılayan Manisa'da, dünyaca ünlü Sultaniye çekirdeksiz üzümler, hasadın ardından ovalardaki kurutma alanlarına serilmeye başlandı. Temmuz ayı itibarıyla ihraç edilen 232 ton üzümden 500 milyon dolara yakın gelir elde edilen Manisa'da çiftçiler, bu ayın 20'sinde kente gelerek, üzüm fiyatını açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, iyi bir fiyat bekliyor.

Türkiye'nin kuru üzüm ihracatının yüzde 90'ını tek başına karşılayan Manisa'da bu yıl, kurutmalık sultaniye çekirdeksiz üzümün hasadı başladı. Bölgenin 'sarı altını' olarak nitelendirilen çekirdeksiz Sultaniye üzümü, çoğunluğu kadın olmak üzere işçiler tarafından büyük bir titizlikle toplanıyor. Sabah erken saatlerinde üzüm bağlarına giren işçiler tarafından hasat edilen üzümler, kuruması için önce su, potasyum karbonat ve zeytinyağından oluşan karışımla yıkandıktan sonra sergilere alınıyor. 10 günün ardından kaldırılan üzümler, tesislerde işlendikten sonra ihracatı yapılmak üzere firmalara gönderilerek paketlenip, hazırlanıyor. Üzümler başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ediliyor. Temmuz ayı itibarıyla ihraç edilen 232 ton üzümden 500 milyon dolara yakın gelir elde edildi.

Saruhanlı İlçe Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, "İlçemiz üzümün başkenti olarak patentli bir ilçe. 2022 yılının üzüm hasadına başlamış bulunmaktayız. İlçemizde 110 bin dekara yakın arazide üzüm hasadı yapılmaktadır. Bu ayın 20'sinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'ya gelerek, üzüm fiyatlarının açıklaması bekleniliyor. İlk defa bir Cumhurbaşkanı Manisa'ya gelerek üzüm fiyatı açıklaması yapacak. Biz de çiftçiler olarak çiftçimizin hoşuna gidecek, memnun edecek bir fiyat açıklamasını bekliyoruz. Çünkü üzüm Manisa için çok önemli bir ürün. Dışarıya en çok ihraç edilen ürünlerden biri. 500 milyon dolara yakın üzüm ihraç ederek hem ilçe çiftçileri olarak geçimimizi sağlıyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" diye konuştu. Kumkuyucak Mahallesi'nde 300 dekar alanda üzüm üreticiliği yapan Ali Rıza Fakı, "Dönümünde 600 kilo üzüm alıyoruz. Maliyetler yüksek. Tüm çiftçiler olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan güzel bir fiyat bekliyoruz" dedi.

Geçen yıl kuru üzümün kilo fiyatı 13 lira olarak açıklanmıştı.


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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Hisarcık, Türkiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı üzüm üreticisinin gözü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması beklenen fiyatta - Son Dakika

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