"Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde kapılarını açıyor - Son Dakika

"Türkiye'nin Oscar"ı Kovid-19'un gölgesinde kapılarını açıyor

Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kapılarını açıyor.

Tiyatroyla ilgilenen bir grup öğrencinin 1953'te Aspendos Antik Tiyatrosu'na yaptıkları geziyle temelleri atılan, 1963'te de festivale dönüştürülen Antalya Altın Portakal Film Festivali, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gölgesinde kapılarını açıyor.

" Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen festival, bu yıl 57'nci kez sinemaseverlerle buluşacak. Festivalde yapılacak her etkinlik, salgın tedbirleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

Her yıl önemli bir sinema sanatçısının fotoğrafının bulunduğu afişlerde, bu yıl sinema sanatçısı Fatma Girik'in yanı sıra Kovid-19 ile kahramanca mücadele eden sağlık çalışanı da yer aldı.

Sanatçıların halkı selamladığı kortej bu yıl yok

Sanatçıların klasik otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortej de bu yıl yapılmayacak.

Bir hafta boyunca kalabalık sinema gösterileri ve coşkulu ödül törenleriyle yapılan festival, Kovid-19 nedeniyle özellikle sosyal mesafe dikkate alınarak daha az katılımlı gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında filmler, AKM sinema salonlarında değil, açık alanlarda gösterilecek. Sosyal mesafeli oturma düzenindeki gösterim alanında ateş ölçümü yapılacak, etkinlik boyunca maske takmak zorunlu olacak.

Kimlik ibraz eden tüm sağlık çalışanları davetiye alabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, akşam açılış töreniyle sinemaseverlerle buluşacak.

Yekta Kopan'ın sunumuyla gerçekleşecek açılış töreni, Antalya Büyükşehir Belediyesi Televizyonu, Kanal V ve festivalin sosyal medya hesaplarından saat 19.30'dan itibaren izlenebilecek.

Festivalde yer alan ulusal ve uluslararası yarışma filmlerinin gösterimleri "Yıldızların Altında" adı verilen üç açık hava sinemasında, salgın önlemleri gözetilerek yapılacak.

Festivalde, "Yıldızların Altında 1" ve "Yıldızların Altında 2" açık hava sinemalarında gerçekleşecek biletli gösterimlerde, her seans için sağlık çalışanlarına 50 davetiye ayrıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gişelerde kimlik ibraz eden tüm sağlık çalışanları davetiye alabilecek.

Festivalin jüri üyeleri

Bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral jürinin diğer üyeleri olarak ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi ise Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluştu. Festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jürisinde de senarist ve yönetmen Emin Alper, Romanyalı yapımcı Ada Solomon, Les Arcs Avrupa Film Festivali ve Tribeca Film Festivali'nin Sanat Yönetmeni Frederic Boyer, İranlı oyuncu, yönetmen Niki Karimi ile Brezilyalı video sanatçısı, yönetmen ve senarist Sandra Kogut yer alacak.

Yarışmaların kazananları 10 Ekim'de düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde belli olacak.

Festival kapsamında gerçekleştirilecek çevrim içi etkinlikleri, sosyal medya aracılığıyla sinemaseverlere ulaşacak.

Film Festivali, Oscar Ödülleri, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Türkiye'nin Oscar'ı Kovid-19'un gölgesinde kapılarını açıyor - Son Dakika

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