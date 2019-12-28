"Türkiye'nin Otomobili"ne İç Anadolu'dan destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı yapılan " Türkiye'nin Otomobili", Yozgat, Kayseri ve Niğde'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.

Yozgat Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İlhami Bakıcı, AA muhabirine, "Türkiye'nin Otomobili" ile gurur duyduğunu söyledi.

Bakıcı, "Tanıtım programını gözlerimiz dolarak izledik. Çok gecikmiş, bugüne kadar çoktan yapılması gerekiyordu. İnşallah fabrika yapılıp seri üretim başlarsa başarılı olacağına inanıyorum. Modeller de güzel seçilmiş." dedi.

Vatandaşlardan Harun Çelik de yerli otomobilin ülke ekonomisine çok büyük fayda sağlayacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Hülya İpek ise "Çok sevinçliyim, Türkiye yakışanı yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Çok geç kalındı aslında. Devrim arabaları hayata geçmiş olsaydı benimle yaşıt olacaktı ama zararın neresinden dönülürse kardır. Türkiye'mi kutluyorum." diye konuştu.

Ufuk Ilgın da otomobilin çok modern olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin gelişimi açısından önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Dışa bağımlılığı azalatacak bir adım." ifadelerini kullandı.

Kayseri

Kayseri'de pastırmacı Mehmet İpek, Türkiye'nin kendi otomobilini üretmesinin sevincini yaşadıklarını, bunun memleket için güzel bir girişim olduğunu söyledi.

Yerli otomobillerin tasarımlarını çok beğendiğini belirten İpek, "Emeği geçenlerin hepsinden Allah razı olsun. Arabaları televizyondan gördüm, eski arabamı satıp yerli arabadan almaya niyetleniyorum." dedi.

Tarihi Kapalı Çarşı'da ayakkabı dükkanı bulunan Faruk Metin de Türkiye'nin bir hayalinin daha gerçekleştiğini anlatarak, "Güzel bir çalışma olmuş, inşallah seri üretime geçilir. Ülkemize büyük katkı sağlamış oldular. Televizyonda gördüm, çok hoşuma gitti. Ülkemize Avrupa'dan gelen arabaların fiyatı çok pahalı, inşallah bu marka onlara bir alternatif olur da tüm vatandaşlarımız bu arabaya biner." ifadelerini kullandı.

Tarihi Kazancılar Çarşısı esnafından Kemal İncetoprak, Türkiye'nin kazandığı askeri başarıları, yerli otomobilin üretilmesiyle ekonomik olarak da süslemeye devam ettiğini belirtti.

Tanıtılan modelleri beğendiğini ifade eden İncetoprak, şunları kaydetti:

"Milli aracımız bizim için önemli bir adımdı. Avrupa'da ses getireceğine de inanıyoruz. Milli otomobil ülkemize fayda sağlayacak. Teknik çizimleri, elektronik detayları, iç aksamı çok şık. Görsel olarak 100 kişiyle konuştuysam 99'u olumlu yorum yaptı. Artık tamamen bağımsız hareket edebiliyoruz. Bunun vermiş olduğu öz güvenle mühendislerimiz çok güzel bir işe imza attı."

Vatandaşlardan İhsan Gülderdi, "Her Türk vatandaşı gibi biz de yakından takip ettik ve gurur duyduk. 60 yıllık hasret sonunda bitmiş olacak. 2022'de satışa çıkılacakmış. Biz de gücümüzün yettiği oranda destek olamaya çalışacağız. Böyle bir model beklemiyordum, çok şık bir tasarım olmuş." dedi.

Kentte 40 yıldır taksicilik yapan Alemdar Kaya da "Milli arabamız devletimize, milletimize hayırlı olsun. İnşallah fabrikası da bir an önce yapılır, üretime geçilir. Gördüğümüz kadarıyla güzel arabalar. Özellikle yarım saatlik şarjla 500 kilometre gitmesi güzel bir özellik. Biz 500 kilometre yapmak için ortalama 200 liralık mazot yakıyoruz." şeklinde konuştu.

Niğde

Niğde'de taksici Ahmet Ceylan, tanıtımı yapılan yerli otomobili beğendiğini belirterek, "Türkiye adına sevindik. Yıllardır beklediğimiz otomobil, inşallah iyi olur. Taksici esnafı kullanır. Üretime geçildiği zaman yerli otomobili desteklemek adına tercih ederiz." dedi.

Kuruyemişçi Yusuf Çankaya da yerli otomobilin ülke geleceği için önemli olduğuna dikkati çekerek, "Daha önce engellenmesine rağmen inşallah bu sefer sağlam, kaya gibi geliyoruz. Yerli otomobilimizi kesinlikle tercih ederiz." ifadelerini kullandı.

Fırıncı Özcan Demirdelen ise artık Türkiye'nin de çok güzel yerli bir otomobili olduğunu söyleyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.