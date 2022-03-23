Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao - Son Dakika
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Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao

23.03.2022 17:49

Portekiz ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yarın Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Portekiz ile Türkiye, 2022 Dünya Kupası play-off yarı final maçında yarın Porto'daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ejderha anlamına gelen stadın inşaası 2001 yılında başladı. 2003 yılında tamamlanan stat 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2004) için inşaa edildi. 98 milyon avroya mal olan Dragao Stadı, 50 bin kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük üçüncü stadı.

Stadın ilk maçı 2003 yılında Porto ile Barcelona arasında oynandı. Bu karşılaşma aynı zamanda Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Barcelona formasını ilk kez giydiği karşılaşma oldu. Porto'nun 2-0 kazandığı mücadelenin bir golü eski Beşiktaşlı Hugo Almeida'dan geldi. Porto'nun diğer golüne ise Derlei imza attı.

EURO 2004'ün açılış maçına ev sahipliği yaptı

Stadın ilk resmi maçı ise 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da açılış karşılaşması olan Portekiz- Yunanistan mücadelesiyle oldu. Yunanistan'ın 2-1 kazandığı mücadelede Portekiz'in bu stattaki ilk golü Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Portekiz, bu yenilginin ardından Dragao Stadı'nda oynadığı 10 maçı kaybetmedi.

Portekizliler kuzeyde bulunan Porto şehrindeki coşkulu taraftarlarına güvendiklerini söylüyor. Türkiye maçında baskıyı arttırmak için bu mücadelenin Dragao Stadı'na alma kararı verildi.

Yalnızca futbol maçları değil, konserler ve çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan stat, şehir merkezine de yalnızca 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Biletler tükendi

Portekiz ile Türkiye arasında oynanacak maçın biletleri satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi.

Portekizliler de maç öncesinde stattaki hazırlıklarını sürdürdü. Stattaki tüm koltuklara Portekiz bayrakları maçtan bir gün önce bırakıldı.

Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao
Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao
Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao

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Portekiz, Türkiye, Futbol, Porto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin Portekiz ile maçına ev sahipliği yapacak stat: Dragao - Son Dakika
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