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Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ'lı Londra'da gözaltına alındı
6 saat önce
Türkiye'nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 07:44 Kaynak: AA
Türkiye'nin sınır dışı ettiği İngiltere vatandaşı terör örgütü DEAŞ militanı, Londra'da gözaltına alındı.
İngiliz Skynews televizyonunun haberine göre, İngiliz polisi 26 yaşındaki İngiliz DEAŞ militanını Heathrow Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Türkiye İçişleri Bakanlığı bugün Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu 1 olmak üzere 7 yabancı uyruklu teröristin ülkelerine gönderildiğini belirtmişti.
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