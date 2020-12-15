Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi - Son Dakika

Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi
15.12.2020 17:27
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiğimiz Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi. Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu Limanı'nda hizmet veren Hacı Aziz Römorkörü'nde gerçekleştirildi."
Son Dakika BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin