Türkiye'nin Somali'ye hibe ettiği Nekton botlarla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiği Nekton botlar ile Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimlerinin icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Somali Deniz Kuvvetleri Komutanlığına hibe ettiğimiz Nekton botlar ile 12-13 Aralık tarihleri arasında Somalili askerlerin katılımıyla uygulamalı deniz eğitimleri icra edildi. Eğitimler Türk firması tarafından işletilen ve Mogadişu Limanı'nda hizmet veren Hacı Aziz Römorkörü'nde gerçekleştirildi."