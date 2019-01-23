Türkiye'nin Sulama Altyapısı Dünya Bankası Finansmanı ile Modernize Edilecek

Dünya Bankası
, Türkiye
'nin sulama altyapısının iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırılmasını sağlayacak olan projeyi onayladı.
Türkiye'nin sulama altyapısının iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırılmasını ve Türkiye'deki sulama birliklerinin kapasitelerini güçlendirmeyi sağlayacak olan proje Dünya Bankası tarafından onaylandı. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin Sulama Modernizasyon Projesi için 252 milyon dolar, 2 milyon doları tutarında da Küresel Çevre Fonu hibe verecek. Proje, sulama altyapısının rehabilitasyonu ve modernizasyonu yoluyla sulama hizmetlerinin iyileştirilmesini, çiftçilerin suya erişimini arttırmayı ve ülkedeki Sulama Birliklerinin (SB) kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Vekili Mariam Sherman, "Sulamanın yağmur suyuna dayalı tarıma göre üretkenliği ortalama üç kat arttırdığı düşünüldüğünde, sulama sistemleri yoluyla suya erişimin arttırılması kırsal bölgelerde yaşayan yoksul insanların gelir seviyelerini yükseltecektir" ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamada; Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın öncülüğünde yürütülen uygulayıcı kuruluşunun Devlet Su İşleri
(DSİ) Genel Müdürlüğü olduğu belirtilen proje üç bileşenden oluşacak. Bileşenler şöyle sıralandı:
Sulama Sistemlerinin Modernizasyonu (IBRD, 249 milyon dolar$): Bu bileşen Atabey
, Ereğli-İvriz, Alasehir ve Uzunlu
'daki seçilen bölgelerde 50 bin hektardan büyük bir alanı kapsayan sulama sistemlerinin yeniden yapımına ve iyileştirilmesine yönelik yatırımları finanse edecek.
Yenilikçilik ve Kurumsal Destek (GEF, 2 milyon dolar): Bu bileşen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün Sulanma birliklerinde kapasite oluşturmaya yönelik ulusal ölçekte bir program uygulamasını (1,29 milyon dolar) ve Afyon
ilinde Yeraltı Suları Yönetimi için bir pilot proje (0,71 milyon dolar) uygulamasını destekleyecek.
Proje Yönetimi (IBRD, 3 milyon dolar): Bu bileşen projenin koordinasyonu ve yönetimi için gerekli çeşitli faaliyetleri finanse edecektir. Bu kapsamda; proje bölgelerinde baraj güvenliğini arttırmaya yönelik önlemler, topluluk istişare toplantıları ve ortaklık programı, iletişim, şikayet mekanizmaları, izleme ve değerlendirme ile çevresel ve sosyal yönetim gibi unsurlar yer aldı.
Proje, ilk 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıllık bir geri ödeme süresine sahip. - İSTANBUL