Üye Girişi
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü - Son Dakika

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü

05.01.2022 08:52

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü Samsun ve Amasya sınırlarında bulunan, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü.

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü

AMASYA - Samsun ve Amasya sınırlarında bulunan, Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu olma özelliğini taşıyan 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü.

Kurak geçen mevsimlerden dolayı su seviyesi dip yapan Tersakan Çayı'nda kirlilikten beyaz köpükler oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köpürmenin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı.

Samsun'un Ladik ilçesinden doğup Amasya kent merkezinde Yeşilırmak ile birleşen Tersakan Çayı yağışların yetersiz olmasından dolayı en kurak yıllarından birini yaşıyor. Düşen su seviyesinin dip yapmasıyla artan kirlilik kötü görüntü oluşturdu. Çayın Boğazköy'den geçen kısmında deterjan dökülmüş gibi köpüren çirkin manzarayı gören vatandaşlar tepki gösterdi. Sudan numune alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

"Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor"

Boğazköy Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Hüseyin Çat, kirliliğin önlenmesini istediğini belirterek, "50 yıldır bu dere böyle akıyor. Fabrika yıkandığı için birkaç ay boyunca böyle akıyor. Şurası pırıl pırıl olsa sevinmez miyim. Türkiye'ye yakışmayan bir durum bu" dedi.

"Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz"

Çocukken yüzdüklerini hatırlattığı Tersakan Çayı'na şimdi el sürmekten korktuklarını anlatan Harmanağılı köyünden Ahmet Karan, "Su yüzeyinden bembeyaz köpüklenme var. Siyah bir şey akıyor. Ne aktığını da bilmiyoruz. Tarlaları, hayvanları sulamaya çekiniyoruz" diye konuştu.

Bölgede son iki yıldır ciddi bir kuraklık yaşandığına değinen Karan, "Geçen seneden beri yağan yağmurlar ancak toprağın yüzünü ıslatabiliyor. Kar yağmasını bekliyoruz. Kar yağarsa ırmak ve barajlar dolacak. Güzel bir sezon geçirmeyi ümit ediyoruz. Ama şimdilik bir yağış yok" şeklinde konuştu.

"Aşırı derecede koku ve köpüklenme var"

Su yüzeyindeki köpüklenmenin Tersakan Çayı'nın Yeşilırmak ile birleştiği alanda da görüldüğünü aktaran Göllübağları Mahallesi Muhtarı Sezai Çınarcı ise, "Aşırı derecede koku ve köpüklenme oluşuyor. Suluova bölgesindeki fabrika atıklarının, hayvansal atıkların burada birikmesi bunlara bir neden. Onun için Boğazköy mevkisinde bir arıtma tesisi yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü
Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü

YORUMLAR
500

Türkiye, Amasya, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü - Son Dakika


Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı? MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı?         
09:04
Hayatını kurtlara adadı! Yetiştirdiği kurtlar tarihi dizilerde de rol alıyor Hayatını kurtlara adadı! Yetiştirdiği kurtlar tarihi dizilerde de rol alıyor         
08:59
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49
Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı! Silahla yaralayıp kayıplara karıştı Komşuların çamaşır asma kavgasında kan aktı! Silahla yaralayıp kayıplara karıştı         
23:45
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler         
14:32
Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş Ankara'da dehşet evi! Yaşlı kadın, ölü kedi ve köpekleri saksılara gömmüş         
13:41
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
2 kez intihar etmeye çalışan adam, son girişiminde kurtarılamadı 2 kez intihar etmeye çalışan adam, son girişiminde kurtarılamadı         
13:00
Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım Niran Ünsal'dan sevenlerini üzen itiraf: İntihar etmek için köprüye çıktım         
12:58
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor Yerli otomobilin sedan modeli görücüye çıkıyor         
12:37
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04

Son Dakika Haberleri
09:06 Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler
09:06 Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı
09:03 Demirören Grubu'ndan CHP'li Başarır'ın 20 Aralık dolar operasyonu iddiasına yanıt: Ya ispatla ya da istifa et
09:03 MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? Çeyrek finale kim kaldı?
08:58 Hayatını kurtlara adadı! Yetiştirdiği kurtlar tarihi dizilerde de rol alıyor
08:45 Kafayı çekti, cipini kendisini durdurmak isteyen polisin üstüne sürdü! Şimdi gözaltında!
08:41 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? 5 Ocak döviz kuru
08:38 Piyasalarda son durum: Gram altın ne kadar oldu?
08:31 Türkiye'deki belediyelere 'iflas' uyarısı! Fitch, 3 büyükşehire dikkat çekti!
08:29 Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 09:17:33. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin tersine akan tek akarsuyu 'Tersakan Çayı' kirlilikten köpürdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement