Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, 17-20 Ağustos'a ertelendi

15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2021), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta yapılacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi.

IDEF 2021, 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.