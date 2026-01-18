Türkiye'nin uzay vizyonu bu yıl küresel bir gövde gösterisine dönüşecek - Son Dakika
Türkiye'nin uzay vizyonu bu yıl küresel bir gövde gösterisine dönüşecek

18.01.2026 11:23
Milli Uzay Programı kapsamında adımlarını artıran Türkiye, bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile uzay liginde "oyun kurucu" olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

Milli Uzay Programı kapsamında adımlarını artıran Türkiye, bu yıl Antalya'da ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile uzay liginde "oyun kurucu" olarak sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye, 2024 yılında gerçekleştirdiği "insanlı ilk uzay misyonu" yolculuğunu başarıyla tamamlamasının ardından, kendisini uzay ve havacılıkta söz sahibi ülkeler listesinde tutacak çalışmalara ağırlık veriyor.

Astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in insanlı uzay bilim misyonlarını 2024'te gerçekleştirmesiyle başlayan Türkiye'nin bu alandaki yolculuğu, her geçen yıl katlanarak büyüyor.

Bu kapsamda 2024 yılında Milano'da ve geçen yıl Sidney'de gerçekleştirilen IAC organizasyonlarına katılarak uzay çalışmalarını dünyayla paylaşma imkanı bulan Türkiye, bu yıl da tarihinin en büyük etkinliklerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Ülke, Antalya'da 5-9 Ekim'de gerçekleştirilecek IAC 2026'da, dünyanın dört bir yanından gelecek 10 binden fazla uzay, havacılık ve bilim alanında sektörün önde gelen isimlerini, girişimcilerini, astronotlarını ve akademisyenlerini ağırlayacak.

Türkiye'nin uzay podyumu olacak

Türkiye'nin uzay alanındaki başarı ve projelerini bir podyuma dönüştürecek etkinlik, bu yıl "Dünya daha fazla uzaya ihtiyaç duyuyor" sloganıyla 77'nci kez düzenlenecek.

Etkinlikte, uzayın yanı sıra sürdürülebilirlik, turizm, teknoloji ve havacılık da konuşulacak.

Türkiye burada sadece ev sahibi değil, yönetici olarak da rol üstlenecek. Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç'ın, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) Başkan Yardımcılığına ve Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü Konsey Başkanlığına seçilmesi, Türkiye'nin uzay diplomasisinde ağırlığını tescilleyecek.

Böylece Türkiye, 2035'e kadar 1,8 trilyon dolara ulaşması beklenen uzay ekonomisinden alacağı payı artırırken bu alanda oyun kurucu ülkeler arasında yerini almak için diplomasi trafiğine de yön verecek.

Türkiye'nin uzay ekosisteminin uluslararası görünürlüğünü artırması ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen kongrede uzay çalışmalarının yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerleme değil, aynı zamanda sürdürülebilir, güvenli ve erişilebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik ortak bir çaba olduğu vurgulanacak.

Kongrenin, uluslararası işbirliklerini güçlendirmesi, yenilikçi projelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması ve bilimsel diplomasiyi destekleyen bir buluşma noktası olması bekleniyor.

Bu yıl bütçede uzay için 9 milyar lira ayrıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının geçen yıl uzay çalışmalarına ayırdığı bütçe 5 milyar lira seviyesindeyken bu yıl rakam yaklaşık 9 milyar liraya çıkarıldı.

Ay Programı kapsamında geçen yıl çalışmalarına hızla devam eden Türkiye son olarak "uzay limanı" projesinde de önemli bir adım attı.

Proje sayesinde, kendi uydularını ve Ay misyonu araçlarını başka bir ülkeye bağımlı kalmadan fırlatma kabiliyetine kavuşacak olan Türkiye, uzay vatanda tam bağımsızlığını sağlayacak limanı Somali'de inşa edecek.

İlk adım 2024'te atılmıştı

Astronot Alper Gezeravcı'nın 18 Ocak 2024'te başarıyla uzaya gönderilmesi ve Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bilimsel 13 deney icra etmesi, Türkiye'ye uzay çalışmalarında boyut atlatmıştı.

Ardından Tuva Cihangir Atasever'in "Yörünge Altı Uzay Uçuşu" ile 1 yıl içinde 2 astronotunu uzaya göndermeyi başaran Türkiye, Türksat 6A ile de kendi uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasına adını yazdırdı.

"Bir Türk vatandaşının uzaya gönderilmesi" hedefinin gerçekleştirilmesinin ardından Türkiye, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen diğer hedefleri teker teker hayata geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Programda belirlenen hedefler arasında Ay ile ilk teması gerçekleştirmek, yeni nesil uydu geliştirme alanında dünyayla rekabet edebilecek ticari marka ortaya çıkarmak, Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmek, uzaya erişimi sağlamak ve bir uzay limanı işletmesi kurmak, ülkeyi astronomik gözlemler ve uzay nesnelerinin yerden takibi konularında daha ileri seviyeye taşımak, ülkede uzay sanayi ekonomisini geliştirmek ve bir uzay teknolojisi geliştirme bölgesi kurmak da hedefler arasında yer alıyor.

Türkiye'nin uzay alanında yükselişi dünyaya duyurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bilim insanları, öğrenciler, girişimciler, uzay şirketleri ve çok sayıda ülkenin uzay ajanslarının buluşma adresi olacak IAC için hazırlık çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirterek, "Ülkemize yakışan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Milli Uzay Programı ile Türkiye'nin uzay bilimi ve teknolojilerindeki yükselişini dünyaya duyuran ve uzay çalışmalarının insanlığın ortak geleceğine hizmet etmesini sağlayan bir etkinliğe imza atacağız." değerlendirmesinde bulunmuştu.

NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak

Dünyanın en kapsamlı ve prestijli uzay etkinliklerinden biri olan IAC, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TUA ve SAHA İstanbul'un ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

IAC 2026 Antalya kapsamında uluslararası fuar alanı, üst düzey oturumlar, kurum ve firma tanıtımları ile güncel araştırmaların paylaşıldığı akademik ve teknik oturumlar düzenlenecek.

Kongre boyunca bilim insanları, mühendisler, girişimciler, öğrenciler, uzay şirketleri, uzay ajansları ve karar alıcılar Antalya'da buluşarak küresel uzay ekosisteminin geleceğini şekillendirecek strateji, proje ve işbirliklerini ele alacak.

Kaynak: AA

