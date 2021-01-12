Türkiye Obezite Araştırma Derneğinden yeni yılda Vücut Kütle İndeksi'ni öğrenme çağrısı - Son Dakika

Türkiye Obezite Araştırma Derneğinden yeni yılda Vücut Kütle İndeksi'ni öğrenme çağrısı

12.01.2021 13:25
Türkiye Obezite Araştırma Derneğinden yeni yılda Vücut Kütle İndeksi'ni öğrenme çağrısı, System.String[]

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkati çekmek için sosyal medya üzerinden başlattığı "HADİ BİRLİKTE" kampanyasıyla yeni yılda herkesi Vücut Kütle İndeksi'ni (VKİ) öğrenmeye davet etti.

Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD), obeziteyle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkati çekmek için sosyal medya üzerinden başlattığı "HADİ BİRLİKTE" kampanyasıyla yeni yılda herkesi Vücut Kütle İndeksi'ni (VKİ) öğrenmeye davet etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Novo Nordisk Türkiye'nin desteğiyle düzenlenen kampanya, sosyal medya üzerinden hadibirlikte.com sitesinden yürütülecek. Ocak ayı boyunca sürecek kampanyada internet sitesine girenler, VKİ ölçümünün ardından sonuca göre en yakın obezite merkezine yönlendirilecek.

Yağ dokusu oranını ölçmek ve kilo fazlalığı veya obezite tanısı koymak için vücut ağırlığı, boyun karesine bölünerek VKİ bulunuyor. Değerin 25-29,9 kg/m2 olması kişinin fazla kilolu, 30 kg/m2 üzerinde olması obeziteli olması anlamına geliyor.

TOAD Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 650 milyon, Türkiye'de 20 milyon obeziteli birey bulunduğuna değinirken, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de her 3 kişiden 2'si fazla kilo veya obeziteyle mücadele ediyor. Son araştırmalar, fazla kilolu veya obeziteli bireylerin normal kilolu hastalara göre Kovid-19 sürecinde daha fazla risk altında bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca Kovid-19 nedeniyle evde uzun süre geçirilmesi de obezite artışına neden oluyor. Özellikle bu süreçte obeziteyle mücadele çok daha önemli hale geldi. Kampanya ile yeni yılda Vücut Kütle İndeksi'ni bilmeyen kalmasın istiyoruz. HADİ BİRLİKTE Vücut Kütle İndeksimizi ölçelim. Fazla kilolu veya obeziteli değerleri görürseniz harekete geçin. Tedavi ve destekle obezitede birlikte yol alalım."

Türkiye'nin obeziteyi kronik bir hastalık olarak tanımlayan ilk 5 ülkeden biri olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yumuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizde obezite, Sağlık Bakanlığımızın öncelikleri arasında yer alıyor. Obeziteyle mücadeleye dair eylem planları yapıldı. Bu kapsamda devletin obezite merkezleri açıldı, Avrupa standartlarında obezite merkezlerinin de sayısı artıyor, başarılı işler yapılıyor. Ancak bunların çoğaltılması, yaygınlaştırılması ve nitelikli elemanların artırılması ve obezite multidisipliner yaklaşım getirilmesi önemli."???????

araştırma, Türkiye, Obezite, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Obezite Araştırma Derneğinden yeni yılda Vücut Kütle İndeksi'ni öğrenme çağrısı - Son Dakika


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