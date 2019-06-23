Son Dakika Haberleri: Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi
Son Dakika Spor Haber

Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

45 dakika önce

Oryantiring Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi, System.String[]
Oryantiring Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi. Yarışmaya 25 ilden 60 takımdan 700 sporcu katıldı.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren, zamana karşı yapılan sporun ilk etabı Kent Ormanı, ikinci etabı ise Köprüköy'de düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Kırıkkale Vali Yardımcısı Muammer Köken, Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve velilerin katıldı.Yarışma, ödül töreni ve hatıra fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, "Bu tarz spor faaliyetlerini ilimizde yapmaktan çok memnun olduk. Katılan kafileleri en iyi şekilde ağırlamak için elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Çocuklarımızın zorlu arazide çaba ve gayretleri takdire şayandır. Müsabakalara katılan sporcuları bir kez daha tebrik ederim" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ise, "Böylesine büyük bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Müsabakalara katılan kafileleri en iyi şekilde ağırladığımızın inancındayız. Müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:14 Kaynak: İHA
Kırıkkale, Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taşköprü sarımsağında düşük rekolte, yüksek fiyat beklentisi Oyunu kullanan ünlü isimlerin 23 Haziran paylaşımları Oyunu kullanan Erdoğan'dan ilk açıklama: İstanbul seçmeni en isabetli kararı verecektir Manken Tuğçe Kazaz'dan tartışma yaratan İmamoğlu paylaşımı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:59:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]