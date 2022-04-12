Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı

12.04.2022 16:41
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı

Mazot, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki yüksek artışlar şehirler arası ulaşımı da etkiledi. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Başkanı Birol Özcan konu ile ilgili, "Maliyetler çok arttı. Bilet satamıyoruz. Vatandaşta para yok ki seyahat etsin. Bu fiyatlarla insan otobüse biner mi? Ben olsam ben de binmem." dedi.

Akaryakıt, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışlar şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini ikiye katladı. Maliyetlerdeki artışın biletlere yansımasıyla otobüs firmalarına talep azaldı. TOFED Başkanı Birol Özcan, yolcu kayıplarının milyonları aştığını belirterek, "Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Petroldeki varil fiyatı (brent) 100 dolara düştü. Çıktığında zam yapıyorlar, düştüğünde neden bize yansıtmıyorlar" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZDA PARA YOK Kİ SEYAHAT ETSİN"

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan TOFED Başkanı Birol Özcan, bilet satışları ve maliyetler hakkında; Yazın 2 binin üzerine çıkardı. Dini bayramlarda ve yılbaşı ve ara tatillerde 2 bin 700, 2 bin 800 rakamlarını bulmuştuk. Bakanlığa rica ederdik, 'Bize ek sefer izin belgesi verin' diye. Buna şu an ihtiyaç yok. Çünkü bilet satışı yok. Vatandaşta para yok ki seyahat etsin. Eskiden vatandaş memleketine senede 5-6 sefer giderken şimdi bir sefer 2 sefer zorla gidiyor. Çünkü yollar çok pahalı otobüs bileti pahalı. Yolda da adam bir yemek yerse bir tabak çorba tesislerde 25 lira. Bu şimdi Anadolu'ya giden adam kış yiyeceğini getirirdi. Kavurmasını, bulgurunu, pirincini, Karadeniz'den fındığını, çayını, Ege'den ayrı bir yeşilliğini getirirlerdi. Bugün otobüslerin bagajı bomboş. Çünkü koltuklar da boş. Adamın alım gücü yok ki adam memleketine gittiği zaman babasının, annesinin, kayınpederin, dedesinin zaten gücü de yok. Çünkü üretim de yok.

"OTOBÜSLER ÇÜRÜYOR"

Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 tane ünitesi var. Bir denizcilik, iki hava yolu şirketi, üç raylı sistem, dört karayolu taşımacılığı. Şimdi bu üç tanesine destek verilirken bizim kara yolu taşımacılığı üvey evlat mı? Biz neden destek almıyoruz? Her şeyi destek alıyorlar. Şimdi raylı sistemde ray devletin, personel devletin, elektrik devletin yani bir otobüs 120 liraya Ankara'ya giderse buyursun gelsin gitsinler. Bizim yolcu kaybımız milyonları geçti ve bu otobüsler çürüyor." dedi.

"SEFERLER YARIYA DÜŞTÜ"

Büyük Otogar'daki otobüs işletmeciliği yapan Furkan Varlı da biletlere talep olmadığın ve sefer sayılarını azalttıklarını söyledi. Varlı, "Şu anda bayram biletlerinde talep yok. Sıra listeleri boş. Bundan 2-3 ay önce Ankara'ya 150 lira bilet fiyatı varken şu an 300 lira bilet fiyatı var. Seferlerde de günde 100 araba yaparken yarı yarıya düştü. Yolcu da yok. Şu anki 4 aracımızda toplam 14 kişi var. Yani durum kötü. Maliyetler mazottaki zamdan dolayı yüzde 100 arttı. Bilet fiyatlarına yansıdı bu da. Tabii gelen müşteriler de şikayetçi oluyor, 'Bilet fiyatları niye böyle?' Bizlik bir şey olmadığını söylüyoruz ama insanlar bizi muhatap aldığı için kötü biz oluyoruz" dedi.

YORUMLAR (1)
500
Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular Artan bilet fiyatları tepki çekti, kendilerini böyle savundular

Otobüs A.Ş., Mazot, Zam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:57:43. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement