Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı - Son Dakika

Akaryakıt, köprü ve otoyol geçiş ücretlerindeki artışlar şehirler arası taşımacılık yapan otobüs firmalarının maliyetlerini ikiye katladı. Maliyetlerdeki artışın biletlere yansımasıyla otobüs firmalarına talep azaldı. TOFED Başkanı Birol Özcan, yolcu kayıplarının milyonları aştığını belirterek, "Maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Petroldeki varil fiyatı (brent) 100 dolara düştü. Çıktığında zam yapıyorlar, düştüğünde neden bize yansıtmıyorlar" diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZDA PARA YOK Kİ SEYAHAT ETSİN"

Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuşan TOFED Başkanı Birol Özcan, bilet satışları ve maliyetler hakkında; Yazın 2 binin üzerine çıkardı. Dini bayramlarda ve yılbaşı ve ara tatillerde 2 bin 700, 2 bin 800 rakamlarını bulmuştuk. Bakanlığa rica ederdik, 'Bize ek sefer izin belgesi verin' diye. Buna şu an ihtiyaç yok. Çünkü bilet satışı yok. Vatandaşta para yok ki seyahat etsin. Eskiden vatandaş memleketine senede 5-6 sefer giderken şimdi bir sefer 2 sefer zorla gidiyor. Çünkü yollar çok pahalı otobüs bileti pahalı. Yolda da adam bir yemek yerse bir tabak çorba tesislerde 25 lira. Bu şimdi Anadolu'ya giden adam kış yiyeceğini getirirdi. Kavurmasını, bulgurunu, pirincini, Karadeniz'den fındığını, çayını, Ege'den ayrı bir yeşilliğini getirirlerdi. Bugün otobüslerin bagajı bomboş. Çünkü koltuklar da boş. Adamın alım gücü yok ki adam memleketine gittiği zaman babasının, annesinin, kayınpederin, dedesinin zaten gücü de yok. Çünkü üretim de yok.

"OTOBÜSLER ÇÜRÜYOR"

Ulaştırma Bakanlığı'nın 4 tane ünitesi var. Bir denizcilik, iki hava yolu şirketi, üç raylı sistem, dört karayolu taşımacılığı. Şimdi bu üç tanesine destek verilirken bizim kara yolu taşımacılığı üvey evlat mı? Biz neden destek almıyoruz? Her şeyi destek alıyorlar. Şimdi raylı sistemde ray devletin, personel devletin, elektrik devletin yani bir otobüs 120 liraya Ankara'ya giderse buyursun gelsin gitsinler. Bizim yolcu kaybımız milyonları geçti ve bu otobüsler çürüyor." dedi.

"SEFERLER YARIYA DÜŞTÜ"

Büyük Otogar'daki otobüs işletmeciliği yapan Furkan Varlı da biletlere talep olmadığın ve sefer sayılarını azalttıklarını söyledi. Varlı, "Şu anda bayram biletlerinde talep yok. Sıra listeleri boş. Bundan 2-3 ay önce Ankara'ya 150 lira bilet fiyatı varken şu an 300 lira bilet fiyatı var. Seferlerde de günde 100 araba yaparken yarı yarıya düştü. Yolcu da yok. Şu anki 4 aracımızda toplam 14 kişi var. Yani durum kötü. Maliyetler mazottaki zamdan dolayı yüzde 100 arttı. Bilet fiyatlarına yansıdı bu da. Tabii gelen müşteriler de şikayetçi oluyor, 'Bilet fiyatları niye böyle?' Bizlik bir şey olmadığını söylüyoruz ama insanlar bizi muhatap aldığı için kötü biz oluyoruz" dedi.