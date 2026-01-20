Türkiye-Özbekistan Toplantısı Ankara'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı kapsamında Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile Ankara'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov'un eş başkanlıklarında Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Dördüncü Toplantısı Ankara'da başladı. Toplantı öncesinde Fidan, Saidov ile görüştü.