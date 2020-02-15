Türkiye, Rusya ve İtalya'nın atıcılık milli takımları kampa girdi

Polonya'da düzenlenecek Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Türkiye, Rusya ve İtalya'nın milli takımları, Mersin'in Erdemli ilçesinde kampa girdi.

Milli takımlar, 23 Şubat-2 Mart tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Erdemli Atış Poligonu'nda hazırlanıyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Ahmet Kılınç, gazetecilere yaptığını açıklamada, ilçedeki poligonda çok sayıda sporcunun aynı anda çalışma imkanı bulabildiğini vurguladı.

İlçenin önemli organizasyonlara sık sık ev sahipliği yaptığını belirten Kılınç, "Rusya ve İtalya'nın kamp için ilçemizi tercih etmeleri bizleri çok sevindirdi. Uluslararası özelliğe sahip poligonumuz, gelecek yıllarda da birçok ülkeden sporcusu ağırlayacak. Bu yönde çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Kılınç, Türk milli takımının 4 sporcusunun önceki etkinliklerde olimpiyat kotası aldığını anımsatarak, Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'nda da yeni kotalar almayı hedeflediklerini aktardı.

Rusya Atıcılık Milli Takımı'nın başantrenörü Tatiana Goldobina da kampta 29 sporcu ve 10 kişilik teknik heyetle yer aldıklarını belirterek, "Sporcularımız için kamp çok güzel geçiyor. Umarım Avrupa Şampiyonası'nda da büyük başarılar elde ederiz. Şampiyonadaki en büyük hedefimiz olimpiyatlar için daha fazla kota almaktır." diye konuştu.