Türkiye S-400 alacak mı? ABD'den açıklama geldi!

Türkiye, son bir haftadır hem ABD hem de Rusya ile savunma sanayii alanındaki ihtiyaçlar için görüşüyor. Bu nedenle iki taraftan da henüz doğrulanmamış çeşitli açıklamaların yapıldığını görüyoruz. Peki gerçekte neler oluyor? Türkiye S-400 alacak mı?

Türkiye S-400 sistemlerini kendi üretmek istiyor!

Türkiye, savunma sanayii alanında yaptığı uzun süreli yatırımların sonucunu almaya başladı. Özellikle kara, deniz ve hava araçları başta olmak üzere birçok yeni motor ve kritik sistem teknolojilerini kendi üretebilir hale geldi.

Fakat hala tam anlamıyla kendi kendine yetebilen bir ülke değil. Zira askeri güç arttıkça ordunun ihtiyaçları da doğru orantıda artıyor. Bu nedenle Türkiye S-400 hava savunma sistemi için Rusya ile, F-16 blok 70 güncellemesi ve yeni filo alımı için de ABD ile temas halinde.

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Önceki dönemde yapılan açıklamalardan da bildiğimiz kadarıyla Savunma Sanayii Başkanlığı dışarıdan alınacak kritik öneme sahip sistemleri birlikte geliştirme ve teknoloji transferi seçenekleri olmadığı sürece tercih etmiyor.

Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev ise geçtiğimiz gün Rus basınına yaptığı açıklamada Türkiye'nin ikinci parti S-400 sistemleri için anlaştığını duyurdu. Fakat Savunma Sanayi Başkanlığı henüz anlaşmada ilerleme sağlanmadığını ve ancak bazı parçaların Türkiye'de üretilmesi, yani teknoloji transferi ve ortak üretim sözünün yerine getirilmesi durumunda alımın gerçekleşeceğini söyledi.

Tabii Şugayev'in Rus basınına yaptığı bu açıklama tüm dünyada ses getirdi. Özellikle de Türkiye'ye halihazırda cephe almış olan ve F-35 ile F-16 satışına, hatta modernizasyonuna bile hayır oyu veren senatörlerin ekmeğine bal sürmüş oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Vardığımız nokta şu ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı vahşi ve haksız savaşında bütün ülkelerin Rusya'nın savunma sanayi ile ticaret yapmaması her zaman olduğundan çok daha fazla hayati bir önem taşıyor.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Robert Menendez'de şunları söyledi:

Türkiye'nin Rusya lideri Vladimir Putin gibi bir savaş suçlusuyla her türlü askeri işbirliğini tamamen reddederek NATO'ya ve bölge barışına bağlılığını göstermesi gerekiyor.

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