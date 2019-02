Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: "Önümüzdeki Engeller Kalktığında Hiç Birimiz...

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz: "Önümüzdeki engeller kalktığında hiç birimiz engelli değiliz"KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Sakatlar derneğinin açılışı düzenlenen törenle dualarla gerçekleştirildi.

KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde Sakatlar derneğinin açılışı düzenlenen törenle dualarla gerçekleştirildi.

Emet Belediyesi tarafından alınan kararla tahsis edilen binada açılan şube açılışına, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, Siyasi Parti Belediye Başkan Adayları ve İlçe Başkanları, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, Ege Bölgesi Sakatlar Derneği İl ve ilçe Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış töreninde Emet Kaymakamı Hasan Çiçek tarafından hayırsever bir vatandaşın bağışladığı tekerlekli sandalye bir engelli ailesine hediye edildi.

Törende ilk olarak konuşan Emet Sakatlar Derneği Başkanı Mustafa Mutlu, yaptığı açıklamada, 5 yıl önce bir şey söylemiştim. Aynı yerdeyim. Engelli olmak engelli yaşamak, engelli ailesi olmak ne bir günahtır,ne bir suçtur, ne de utanılacak bir olaydır. Engelli olmak Allah'ın bize verdiği bir lütuftur, ödüldür, imtihandır. Hepimize bir imtihandır. Rabbim bu imtihanı geçmek nasip etsin" dedi.

Çalışarak, AŞ bulup, iş bulup, eş bulmak istediklerini belirten Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz, " Önümüzdeki engeller kalktığında hiç birimiz engelli değiliz. Türkiye Sakatlar Derneği bir çok şeyi başardı. 59 yıldır mücadelesine devam etmektedir" dedi.

Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar'ın kendilerine Emet'te böyle bir yer ihtiyacı olduğunu belirttiğini ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Bizler her konuda yardımcı olacağımızı söyledik. Bizde konuyu Belediye meclisimize getirdik ve bu ofisin tahsisini meclisimizden geçirdik. Buranın Tahsisini sağlayan Belediye Meclis üyesi arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben sakat engelli abbası değilim ama sağolsunlar beni engelli babası ilan ettiler. Bizlerde her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz "dedi.

Kendilerini en iyi şekilde her zaman ağırlayan Belediye Başkanı Mustafa Koca'ya teşekkür ettiğini belirten Kütahya Sakatlar Derneği Başkanı Hatice Yakar, "Emet, Kaymakamıyla Belediye başkanıyla siyasi partileriyle engelli kardeşlerimize sahip çıkıyor. Bugünde bir engelli kardeşimize tekerlekli sandelye verildi. Engelliler yaşamda her zaman vardır ve evde değil sokaklarda olmalıdırlar" diye konuştu.

Daha sonra derneğin şube binası, dua edilerek protokol tarafından açılıp hizmete girdi.

