Son Dakika Haberleri: Türkiye Sancaklı Boşnakların Koruyucusudur"

Türkiye Sancaklı Boşnakların Koruyucusudur"

1 saat önce

NOVİ Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Esad Dzudzo, "Sırbistan bizim vatanımız, Bosna Hersek anavatanımız, Türkiye ise koruyucumuzdur.

Türkiye Sancaklı Boşnakların Koruyucusudur
NOVİ Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Esad Dzudzo, "Sırbistan bizim vatanımız, Bosna Hersek anavatanımız, Türkiye ise koruyucumuzdur. Biz (Sancaklı Boşnaklar) bunu en olumlu şekilde kullanacağız." dedi.

Dzudzo, konseyin faaliyetlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yeni BNV yönetiminin kısa süre içinde gerçekleştirdiği projelerin sadece bölgedeki Boşnakların değil, Sırbistan, Bosna Hersek ve Türkiye'nin de desteğini kazanmayı başardığını söyledi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini aktaran Dzudzo, "Kendisinin de doğrudan desteğini alıp, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin, bölge ve toplumumuzun gelişimi için en önemli unsurlardan biri olduğunu söyleme fırsatı bulacağız." diye konuştu.

Dzudzo, bir azınlık konseyi olarak BNV'nin, Belgrad-Saraybosna- Ankara üçgeninde tüm kapıları açarak, Boşnakların da Sırbistan'da kendilerini eşit haklara sahip vatandaşlar olarak hissetmeleri için alan yaratmak istediklerini belirtti.

Sancak bölgesinde yaşayan Boşnakların vatanlarının Sırbistan, anavatanlarının ise Bosna Hersek olduğunu vurgulayan Dzudzo, "Türkiye ise koruyucumuzdur. Biz (Sancaklı Boşnaklar) bunu en olumlu şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sırbistan'da 4 Kasım'da yapılan azınlık konseyi seçimlerinin ardından BNV'nin yeni üyeleri belirlenmiş, Dzudzo ise 23 Kasım'da konseyin yeni başkanı seçilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Saraybosna, Sırbistan Karadağ, Türkiye, Güncel
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