Türkiye Sandık Başında
11 dakika önce
- Sandıkların bulunduğu salon görselleri Sandık kurulunun hazırlıkları Vatandaşların oy kullanmaları Bayburt'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı.
- Sandıkların bulunduğu salon görselleri
Sandık kurulunun hazırlıkları
Vatandaşların oy kullanmaları Bayburt
'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kurulan sandıklarda tüm hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar saat 07.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: AA
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