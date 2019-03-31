Son Dakika Haberleri: Türkiye Sandık Başında

Türkiye Sandık Başında

1 saat önce

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

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Mardin Valisi Mustafa Yaman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman ile oyunu kullanmak için Zinciriye İlköğretim Okulu'na geldi. Girişte vatandaşlarla sohbet eden Yaman, daha sonra eşiyle 1295 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Vali Yaman, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için hayırlı ve güzel olacağını düşündüğünü belirtti.

Mardin genelinde bin 834 sandıkta 484 bin civarında vatandaşın oy kullanacağını anımsatan Yaman, "12 binin üzerindeki güvenlik görevlimiz, asker, polis ve korucularımızla vatandaşlarımızın özgür iradelerini sandığa yansıtabilmeleri konusunda tedbirler alındı." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:19 Kaynak: AA

Mardin, Türkiye, Güncel
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