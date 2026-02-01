Türkiye Satranç Şampiyonası Tamamlandı

TÜRKİYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası, 24-31 Ocak tarihleri arasında Antalya Belek'te bulunan 5 yıldızlı bir otelde gerçekleştirildi.

Şampiyonada, Küçükler Kategorisinde 7-12 yaş gruplarında, Yıldızlar Kategorisinde ise 13-18 yaş gruplarında müsabakalar oynandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen 2 bin 884 sporcu, 7 gün boyunca dereceye girebilmek ve milli takım havuzuna katılabilmek için mücadele etti. 11 tur boyunca heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı şampiyonada; 216 sporcu, 2026 yılında Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil etme hakkı kazandı. Şampiyona süresince sporcuların yanı sıra antrenörler, veliler ve satrançseverlerden oluşan yaklaşık 10 bin kişi, organizasyona katılım sağladı.

FETHİ APAYDIN: ALTYAPIDAKİ GÜÇ GELECEĞE UMUT VERİYOR

TSF Başkanı Fethi Apaydın, şampiyonanın ardından yaptığı açıklamada, organizasyona katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"2026 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nı yoğun katılım ve yüksek rekabet ortamı içinde başarıyla tamamladık. Bu organizasyon, Türk satrancının altyapısındaki gücü açıkça ortaya koyuyor. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum. Milli takım havuzuna giren sporcularımız başta olmak üzere turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum."