"Türkiye, seçkin ülkeler arasına katıldı"

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 31 yıllık tarihinde, Türkiye'nin ilk galibiyetini alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun başarısına ilişkin "Türkiye, Dünya Superbike Şampiyonası'nda zafer kazanmış seçkin ülkeler arasına katıldı." değerlendirmesi yapıldı.

Şampiyonanın internet sitesinde yer alan değerlendirmede, Fransa'da Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WorldSBK) 16. sıradan start aldığı yarışı birincilikle tamamlayarak Dünya Superbike Şampiyonası tarihinde yarış kazanan ilk Türk sporcu olan 22 yaşındaki Toprak Razgatlıoğlu'nun, 2019 şampiyonu Jonathan Rea (Kawasaki Takımı) ile heyecan verici son tur mücadelesi sonucunda ilk zaferini aldığı belirtilerek, "Türkiye için bu ilk galibiyetin uzun zamandır eli kulağındaydı ve zengin motosiklet yarış mirasına sahip bir ülkenin bu kez, Dünya Superbike sahnesinde kendi ulusal kahramanı var.

Türkiye, toplamda 17 kazanan ülkeler listesine girmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

Toprak'ın bu başarısını Superpole yarışında bir başka galibiyetin takip ettiği ve milli motosikletçinin, üst üste ikinci galibiyetini alan Türkiye'yi WorldSBK'da "birden fazla galibiyet elde etmeyi başaran 14. ülke" yaptığı kaydedilen değerlendirme yazısında şu yorumlarda bulunuldu:

"Razgatlıoğlu'nun durumunda daha etkileyici olan şey, ilk galibiyetinin 16. sıradan gelmesiydi ki bu Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilk galibiyet için şimdiye kadarki en düşük sıralama pozisyonudur. Bu galibiyet, şampiyonluk tarihindeki en başarılı WorldSBK sürücüsü Jonathan Rea'nin final turunda yenilgiye uğraması, ikilinin haziran ayında Misano'da prova ettiği mücadeleye ayrı önem kazandırıyor.

Razgatlıoğlu'nun zafer kazanmasıyla, yaklaşık 80 milyon nüfuslu ülkede tezahürat yapacak oldukça fazla genç var. Razgatlıoğlu'nun başarısı şüphesiz diğer genç Türk sürücülere de motosiklet yarışının parçası olmaları için ilham verecek. Türkiye'nin ilk galibiyet ve sayısız podyum tecrübesi sayesinde Dünya Superbike'ta daha belirgin bir güç haline gelmesiyle, Razgatlıoğlu ülkesinin kalbindeki ateşi yeniden canlandırdı.

Razgatlıoğlu, 2020'de ciddi bir şampiyonluk yarışçısı olarak görülüyor. Türkiye zaten Dünya Supersport Şampiyonası'nda Kenan Sofuoğlu'nun 5 şampiyonluğu ve 43 galibiyeti ile birçok başarının keyfini yaşadı. Sofuoğlu, hiç şüphesiz Türkiye'de motosiklet yarışının yolunu açtı ama şimdi Dünya Superbike padokundaki başarının unutulmadığından emin olmak için Razgatlıoğlu'nun sırası geldi."

Kenan Sofuoğlu "etkisi"

Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Toprak Razgatlıoğlu için Kenan Sofuoğlu ile beraber güzel bir planlama yapıldı." dedi.

Bekir Yunus Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Toprak ile Can ve Deniz Öncü kardeşlerin "kariyer haritaları"nın çıkarıldığını belirterek, "Sistemli şekilde çalışıldığında başarıya ulaşıldığını gösteren güzel bir örnek oluştu. Doğru yönlendirme ve çalışma yapıldığında başarıya ulaşılıyor. Özellikle de doğru zaman ve doğru yerde de yarışa çıkarıldığında dünyanın en iyileriyle başa baş mücadele edip kazanıldığını gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Toprak'ın motosiklet sporu adına bir ilki başardığını vurgulayan Uçar, şunları söyledi:

"Türk bir pilot olarak Superbike'ta yarış kazanan ilk isim oldu. Toprak, Kenan Sofuoğlu'nun kariyer planlamasıyla doğru şekilde yukarıya doğru tırmanıyor. Toprak artık bize yeni bir dünya şampiyonunun çıkacağının işaretini veriyor. Sporcumuz, önümüzdeki yıl için şampiyonluğun en güçlü adayıdır."