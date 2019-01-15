Türkiye Sevdalısı Gurbetçi Papağan
50 dakika önce
HOLLANDA'da yaşayan Çorumlu Ayhan Özkader, özlediği memleketinin türkü ve marşlarını çok sevdiği papağanına öğretti.
HOLLANDA'da yaşayan Çorumlu Ayhan Özkader, özlediği memleketinin türkü ve marşlarını çok sevdiği papağanına öğretti. O da çok geçmeden 'Ölürüm Türkiyem' türküsünü ıslık çalarak söylemeye başladı. Hem cam kenarından manzarayı seyredip hem de türkü ve marşların melodilerini ıslık çalan Niko, ezbere bildiği şarkılar ve repertuvarıyla ilgi çekiyor. Sevimli halleriyle dikkatleri çeken papağan yetenekleri bununla da sınırlı değil. Papağan, Çanakkale
Türküsü'nü ve Mehter Marşı'nı da ezbere biliyor.
'ONU BIRAKINCA KÜSÜYOR'
1 aylıkken aldı papağanın artık aileden biri olduğunu söyleyen Ayhan Özkader, "3 aylıkken ayağı kırıldı. Ona çok güzel sevgi verdik ve bunun karşılığını da almaya başladık. Bir yere bırakıp gidemiyoruz çünkü sürekli ismimizi söylüyor. 'Nisa gel' diyor. Bir yere giderken boynunu büküyor. O yüzden onu da götürüyoruz. Çok güzel bir kuş, her şeyi söylüyor her şeyi beraber yapmak istiyor. Bazıları 'İsmini niye Niko koydular' diyor. Çünkü Hollanda
kuşu. Biz de kolay olsun diye Niko koyduk" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:44
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