Türkiye Sigorta Birliği'nden Dünya Tasarruf Günü mesajı - Son Dakika

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tasarruf, refahı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmaz bir alışkanlık ve bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSB tarafından, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, tasarrufun bir ülkenin hem ekonomik hayatının sürdürülebilirliği hem de bireysel refahın sürekliliği açısından olmazsa olmaz olduğunu vurgulandı.

Pandemi döneminde de tasarrufun öneminin ön plana çıktığı aktarılan açıklamada, her yaşta tasarruf yapmanın en kolay ve kazançlı yollarından birinin özel emeklilik olduğu belirtildi.

"BES dahil olarak az çok demeden tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, güvende hissetmek ve gelirlerde herhangi bir azalma yaşandığında bunun sonuçlarına maruz kalmamak için tasarruf yapmanın önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tasarruf, refahı sürdürülebilir kılmak için olmazsa olmaz bir alışkanlık ve bu alışkanlığın küçük yaşlardan itibaren kazanılması büyük önem taşıyor. Birikim sahibi olduğumuzda kendimizi daha güvende hissediyor, yarınlara daha güvenle bakıyoruz. Vatandaşlarımızın özellikle emeklilikte gelir kaybı yaşamama ve bugün sahip olduğu standartları emeklilik döneminde de koruma gibi önemli ihtiyaçlarını da düşündüğümüzde birikim yapmak için en öne çıkan yöntem özel emeklilik oluyor. Sistem, sunduğu avantajlarla uzun vadede önemli kazançlar sağlıyor. Ben de Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle tüm vatandaşlarımıza Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil olarak az çok demeden tasarruf yapmaları çağrısında bulunuyorum."

BES'te 17 yılda 163 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı

Dünya Tasarruf Günü'nün aynı zamanda BES'in 17'nci yıl dönümüyle aynı haftaya denk geldiğini hatırlatan Benli, "BES 17 yılda ciddi bir başarı hikayesi yazdı, birikim ve tasarruf denilince insanların en çok aklına gelen yöntemlerden biri haline geldi. Bugün artık emeklilik dönemimizin vazgeçilmez birikim/tasarruf yöntemlerinden biri haline gelen BES, ilk emeklisini verdiği 2013 yılından bu yana 132 binin üzerinde emekliye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. 16 Ekim 2020 itibarıyla sistemdeki toplam katılımcı sayısı 12,5 milyon kişiyi aşarken, toplam fon büyüklüğü de OKS dahil 163 milyar TL'yi aştı. Yüzde 25 devlet katkısı uygulamasının vatandaşlarımızın sistemi benimsemesinde ve bugünlere gelinmesinde önemli katkıları olmuştur. Sistemdeki büyümenin dövizli BES, 18 yaş altına BES gibi yeniliklerle önümüzdeki dönemde daha da hızlanarak devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Birikim alışkanlıkları küçük yaşlardan kazandırılmalı"

TSB Başkanı Benli, tasarrufun alışkanlık haline gelmesi için küçük yaşlardan itibaren çocukların birikim yapmaya başlaması gerektiğini belirterek, "Bu alışkanlıkları ileri yaşlarda edinmek zor olduğundan ebeveynlerin, iyi birer rol model olarak çocuklara tasarruf alışkanlığını erken yaşlarda kazandırması onların yarınları adına yapabilecekleri en güzel katkılardan biri." ifadesini kullandı.

Benli, 18 yaş altının BES'e dahil edilmesine yönelik olarak çıkması beklenen düzenlemelerin de birikim alışkanlıklarının kazandırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.