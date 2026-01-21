Türkiye Sigorta, 'Happy Place to Work' Sertifikası Aldı - Son Dakika
Ekonomi

Türkiye Sigorta, 'Happy Place to Work' Sertifikası Aldı

Türkiye Sigorta, 'Happy Place to Work' Sertifikası Aldı
21.01.2026 20:32
Türkiye Sigorta, çalışanlarından 82,3 puan alarak 'Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası' kazandı.

Türkiye Sigorta, çalışanlarından aldığı 82,3 puanla "Happy Place to Work" sertifikası almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, çalışan deneyimini odağına alan insan kaynakları uygulamaları nedeniyle Happy Place to Work tarafından değerlendirme sürecine girdi.

Türkiye Sigorta'ya kurum kültürü, liderlik yaklaşımı, çalışan bağlılığı, eşitlikçi ve güvene dayalı çalışma ortamı başlıklarında analizler gerçekleştirildi.

Şirket, çalışanların geri bildirimleri doğrultusunda 82,3 puan toplayarak Happy Place to Work tarafından "Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülü"nün sahibi oldu. Firma, bu sonuçla, "Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri" listesine de aday gösterildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta İnsan Kaynakları, Strateji ve Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Doğan Başar, istikrarlı başarının arkasındaki en önemli unsurun çalışanların katkısı olduğunu belirtti.

Başar, "Bu ödül, çalışanlarımızla inşa ettiğimiz şeffaf, kapsayıcı ve güvene dayalı kurum kültürümüzün kalıcılığını ortaya koyarken, sektörünün öncüsü şirketimizin sürdürülebilir ve eşitlikçi yaklaşımını da güçlü bir şekilde teyit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışan deneyimini uzun vadeli ve stratejik bir öncelik olarak ele aldıklarını aktaran Başar, şunları kaydetti:

"Bu başarı, çalışanlarımızın samimi geri bildirimleri ve ortak akılla hareket etme kültürümüz sayesinde mümkün oldu. Türkiye Sigorta olarak, birlikte gelişen ve başaran bir organizasyon olma anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

