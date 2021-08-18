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Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan AA'ya teşekkür - Son Dakika

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan AA'ya teşekkür

18.08.2021 13:35
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan AA'ya teşekkür, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), su altı sporları faaliyetlerine desteğinden dolayı Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), su altı sporları faaliyetlerine desteğinden dolayı Anadolu Ajansına (AA) teşekkür etti.

TSSF Başkanı Şahin Özen'i temsilen AA Edirne Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Edirne İl Temsilcisi Özkan Arsu, Özen'in selamlarını ve teşekkürlerini iletmek üzere ziyarette bulunduğunu söyledi.

AA'nın bölgenin yanı sıra su altı sporlarının tanıtılmasına da büyük katkıları olduğunu ifade ede Arsu, şöyle devam etti:

"AA ekibi bölgenin tanıtımına büyük katkılar sunuyor. Bizim tarafımızdan bakıldığında hem su altı hem de yüzme faaliyetlerinde bölgeyi tanıtmakta çok başarılısınız. Onun dışında Saros Körfezi ve İbrice Limanı yazın büyük bir potansiyel, özellikle İstanbul'dan gelen misafirlerimiz bu dalış alanını çok seviyor. Burada da Saros'un popüler olmasının ve ziyaretçi sayısının artmasının belli bir yüzdesi de haberlerinizden dolayı size ait. AA'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederiz."

Arsu, AA'nın yaptığı haberlerle Türk sporunu ve sporcularını dünyaya tanıttığını dile getirdi.

Dalış için 200 bin kişi bekleniyor

AA'ya Saros bölgesinin tanıtımına katkılarından dolayı da teşekkür eden Arsu, şunları kaydetti:

"Hem oradaki dalış kulüplerinin ve su altı sporlarının tanıtımı anlamında bize destek verdiniz, dalış kulüplerinin selamını ve teşekkürünü size iletmeyi bir borç biliriz. Saros Körfezi İstanbul'a en yakın dalınabilecek noktalardan biri. Son yıllarda tabi ki suyun ve çevrenin kirliliği olsa da şu anki su altı dalış yapılabilir. Her seviyedeki dalgıcın gelip konaklayabileceği ailesiyle hafta sonu tatil yapabileceği nokta. İstanbul'dan 3 saatte ulaşabiliyorlar buraya. Çok güzel koylarımız ve dalış noktalarımız var. Gemi ve uçak batığımız var, adamız var, resifler var. Su altı zenginliği çok iyi. Buranın günden güne gelişimi çok güzel."

Arsu, gelecek yıllarda Saros'un dalış merkezlerinde ziyaretçi sayısının 200-300 binleri bulacağını belirtti.

-"Bu güzel şehri herkesin görmeye ve yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyoruz"

AA Edirne Bölge Müdürü Salih Baran da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Baran, Edirne'nin turizmde çok özel bir kent olduğunu ifade ederek, "Pek çok medeniyetin izlerini taşıyan, turizm çeşitliliğiyle öne çıkan kentimizi tanıtmaya devam edeceğiz. İnanç turizminden, deniz turizmine, spor turizminden, kültür turizmine bu güzel şehri herkesin görmeye ve yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyoruz. Bu amaca yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

İbrice Limanı'nın önemli bir dalış noktası olduğunu belirten Baran, bölgedeki su altı güzellikleri ve Saros Körfezi'nin de çekim gücünü artırmaya yönelik hem federasyon hem de ferdi çalışmaları destekleyeceklerini kaydetti.

Arsu, günün anısına 2013'te Bodrum'da TSSF Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası'nda Taner Atılgan tarafından çekilen su altı manzara fotoğrafını Baran'a armağan etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan AA'ya teşekkür

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Saros Körfezi, İstanbul, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan AA'ya teşekkür - Son Dakika


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