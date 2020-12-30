Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek - Son Dakika

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

30.12.2020 15:56

Türkiye büyük ses getiren İHA'ları bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde yoğunlaştığı sürü İHA teknolojisinde Türkiye test çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aynı anda onlarca İHA'nın havalanarak bir biriyle koordineli bir şekilde operasyon yürüttüğü projenin çok yakında askerin kullanımına sunulması bekleniyor.

Sürü insansız hava araçları ilk defa 2018 yılında açıklanan eylem planında gündeme gelirken, 100 günlük planda yer alan proje için savunma şirketleri harekete geçti. Yapılan AR-GE çalışmaları sonrası ortaya sürü İHA projesi KERKES çıktı.

İlk prototipler ise geçtiğimiz yıl görücüye çıkarıldı. Projenin perde arkasında Savunma Teknolojileri ve Mühendislik A.Ş. isimli şirket yer alıyor. Şirket Türkiye'nin yapay zeka destekli sürü İHA'larını geliştiriyor.

YAPAY ZEKA İLE KONTROL EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük ve önemli bir proje diyerek altını çizdiği sürü İHA, belirli bir görevi gerçekleştirmek üzere işbirliği yapan çok sayıda İHA'dan oluşuyor. Yapay zeka ile kontrol edilen sürü İHA, GPS olmayan ortamda da rahatlıkla yön bulabiliyor.

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

KONUP BULUP GÖREV PLANLAYABİLİYOR

Proje kapmasında geliştirilen sürü İHA sistemi, konum bulma, bağımsız otonom seyrüsefer, netlik çıkarımı, derin öğrenme ile belirli nokta tanıma, sürü bölünmesi, görüntü tabanlı mesafe ölçümü, hedef önceliklendirme ve görev planlama gibi özelliklere sahip bulunuyor.

GÖKYÜZÜNDE YENİ ORDU KURULACAK

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı teknolojiyle, Türkiye'nin de gelecekteki gökyüzü ordusu kurulmuş olacak. Sürü İHA, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedefleri vuracakken, haberleşmenin olmadığı durumlarda ise sensörlerden alınan veri ve görüntüler işlenerek konum kestirimi yapılabilecek.

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

KENDİ OPERASYON YAPABİLECEK

Yapay zeka ile herhangi bir haberleşme sisteminden bağımsız olarak kendi operasyonunu da yapabilecek sürü İHA konsepti şimdilik 30'dan fazla insansız hava aracı ile sürdürülüyor. Bu sayının zamanla yüzleri bulması da bekleniyor. Sürüde yer alan İHA'ların ise her biri farklı görevleri yerine getirebiliyor.

İNSAN MÜDAHALESİNE GEREK YOK

Sürü dronelar ve yapay zeka destek sistemleri bütün bir bombardıman doktrinini de değiştirecek. Bu uygulama ile güdümlü sistemler açısından en üst düzey akıllı bombardıman olanakları ortaya çıkacak. Dronelarda bir kayıp olması durumunda ise herhangi bir manuel insan müdahalesi gerekmeden pozisyon alınabilecek.

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

AYNI ANDA HEDEFE YÖNELİYORLAR

Günümüzde sürü dronelarına ilişkin bilinen uygulamalardan biri ise ABD ordusuna ait. 2017 yılında yapılan testlerde 100 mikro drone bir F-18 savaş uçağından havaya bırakıldı. Avuç büyüklüğünde ve yarım kilo ağırlığındaki droneların aynı anda tek bir hedefe yönlendirildiği gözlemlendi.

YAKINDA GÖREVE BAŞLAYACAK

Sürü halinde hareket eden İHA'lar için düşünülen ilk görev, düşman hava savunma sistemlerini devre dışı bırakmak. Geleceğin harekat ortamını bugünden hazırlayan sürü İHA'ların yakında göreve başlaması bekleniyor. (Yeni Şafak)

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

Araştırma Geliştirme, İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek - Son Dakika Ekonomi


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