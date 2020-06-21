Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nden Güdül'e ziyaret - Son Dakika

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği kuruluşu olan Sera AŞ'nin Genel Müdürü Mahmut Candan, Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Güdül ilçesinde son zamanlarda kiraz meyveciliğinin geliştiğini belirten Yalçın, "İlçede hiçbir çiftçinin ürününün boşa gitmesini istemeyiz. Bu kirazlarımızı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri değerlendirebilir. Çünkü çok satış noktaları bulunuyor." dedi.

Yalçın, kirazların kısa süre içinde Ankara'ya ulaştırılarak, taze taze Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri satış noktalarında satışının planlandığını ifade etti.

Öte yandan ilçede köylü pazarının kurulacağını anlatan Yalçın, "Bundan böyle hiçbir çiftçimizin ya da üreticimizin ürünü boşa gitmeyecek. Ürettikleri sebzeler ve meyveler aracı olmadan belediye koordinatörlüğünde halka sunulacak ve pazardan da rahatlıkla alınabilecek." şeklinde konuştu.

Candan ve beraberindekiler daha sonra ilçede bulunan kiraz bahçelerinde incelemelerde bulundu.