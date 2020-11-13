Türkiye, tekerlekli sandalye teniste iki uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Megasaray Tenis Akademisi'nde düzenlenecek uluslararası turnuvalardan Alanya Open 17-20 Kasım, Haydarpaşa Open ise 23-26 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na puan veren turnuvalarda 28 ülkeden 65 tenisçi yer alacak.

Türkiye'yi kadınlarda Büşra Fatma Ün, Ebru Sulak, Nurşen Şen, erkeklerde ise Emirhan Toper, Oğuzhan Güneş, Yunus Emre Arslan, Ahmet Kaplan, Uğur Altınel, Fatih Karataş, Turan Akalın ve Hakan Güngör temsil edecek.