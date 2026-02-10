Türkiye-Türkmenistan Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan ile 2025 yılında 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökergulı Ataguliev ile bir araya geldi. Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ekonomik ilişkileri derinleştirmek istediklerini belirtti.

Bolat, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Türkmenistan'a gerçekleştirdiğimiz ziyaret kapsamında, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliev ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Türkmenistan ile ticari ve ekonomik alanlar başta olmak üzere, karşılıklı fuar organizasyonları düzenlenmesi ve katılım, yatırım forumları, sektörel paneller ile ikili iş görüşmeleri organizasyonlarının düzenlenmesi konularında mutabık kaldık."

"Ekonominin her alanında iş birliğini daha ileriye taşıma konusunda çalışmaya karar verdik"

Görüşmede enerji, ulaşım ve inşaat gibi kritik sektörlerin ele alındığını bildiren Bolat, iş birliği alanlarının genişletileceğini kaydetti.

Bolat, "Ticaretten müteahhitliğe, ortak yatırımlardan enerjiye, ulaştırmadan turizme kadar ekonominin her alanında iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmaya karar verdik" dedi.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması için yoğun bir çalışma yürütüleceğini vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda gelişen ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimize yönelik kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkmenistan ile 2025 yılında gerçekleştirdiğimiz 2,2 milyar dolarlık ticaret hacmini, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalışmalarımıza tüm gayretimizle devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.